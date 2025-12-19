大的要來了？明年暴雪娛樂迎35週年，總裁預告：「主力IP將有大動作！」

轉眼間，美國遊戲廠商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）已經成立 34 年了，《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》三大 IP 更是許多玩家的童年回憶，直到現在也仍然會吸引玩家們的目光。接下來的 2026 年暴雪娛樂也即將邁入 35 週年，而為了慶祝這個特殊時刻，暴雪娛樂總裁 Johanna Faries 預告，明年將是暴雪史上有最大動作的一年，在他們主辦的遊戲展會 Blizzcon2026 上也會帶來更多新消息，針對旗下的主要 IP 也會有更多讓玩家們值得關注的事情，並公布暴雪娛樂的未來願景。

(Credit:Blizzard)

廣告 廣告

綜合外媒報導，暴雪娛樂總裁 Johanna Faries 近日接受訪問時提及，暴雪旗下 IP 的粉絲們可以期待明年即將迎來 35 週年的暴雪娛樂將會有什麼新動作，「整個團隊都在替明年的 Blizzardcon 做好準備，這將是暴雪有史以來最大規模的一次活動。」，她並透露，Blizzardcon2026 上暴雪將會替旗下的主要 IP 系列帶來許多大動作，而 Blizzardcon2026 將會在明年 9 月如期舉辦。

Johanna Faries 表示，她希望暴雪娛樂能成為世界上最好的遊戲娛樂公司，而 Blizzardcon2026 上他們將揭示這個願景，並且也會展現他們將如何實現這件事。而或許，對於《鬥陣特攻》的玩家與粉絲們來說也能期待《鬥陣特攻》是不是真的有什麼「大動作」，因為明年剛好也恰逢《鬥陣特攻》十週年。

(Credit:Blizzard)

此外，有關於《星海爭霸》系列的下一步、《暗黑破壞神4》與《魔獸世界》未來的更新肯定也能關注，看看這個曾經因為《星海爭霸二》、《魔獸世界》、《暗黑破壞神2》等經典遊戲席捲全球，讓玩家們喊出「暴雪出品，必屬精品」的遊戲廠商是否真的能藉著 35 週年的機會重返榮耀。