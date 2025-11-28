「大盛屋」2026春節《山海珍饈・鴻運禮盒》 開放預購

迎接2026新春佳節，「大盛屋」推出《山海珍饈・鴻運滿滿》系列禮盒，首推高人氣首選「味傳承～台灣香菇禮盒」，以及「鴻運頌禮禮盒」、「京美御饌5號禮盒」，即日起開放預購。

大盛屋總經理王玲玲表示，送禮不僅是形式，更是情感與文化的延續，每一份禮盒都蘊含祝福與誠意，期盼讓收禮的人感受到備受重視的溫暖祝福。

大盛屋深耕台灣逾30年，禮盒出口至北美、上海、香港、菲律賓、星馬等地，像是「京美御饌5號禮盒」每盒2980元，不僅包含原木花菇、日本北海道干貝等頂級乾貨，更結合冰糖燕窩、鮑魚燉花旗蔘、干貝櫻花蝦XO 醬、鮭魚干貝 XO 醬等多款佳餚。（如上圖，大盛屋提供）

大盛屋也將台灣的頂級美味傳遞至世界各地，像是許多企業與民眾送禮會選擇「味傳承–台灣香菇禮盒」(1580元/盒)，精選台灣在地優質香菇，是最高人氣禮盒。（如下圖，大盛屋提供）

「鴻運頌禮禮盒」(2180元/盒)，嚴選6款經典頂級乾貨珍味，匯聚日本北海道干貝、台灣香菇、太麻里金針、新社杏鮑菇、北海道昆布，以及極為珍稀的「竹笙」等食材。（如下圖，大盛屋提供）

