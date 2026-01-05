大盤先蹲後跳 AI股回檔成甜蜜買點！2026 Q1關注電源與設備族群
台股加權指數今（2025）年下半年以來，經歷數月的上漲行情後，在11月回檔修正，若回測季線（至11/19截稿日約26,330點）能守住，整理期可望縮短；若跌破季線，預期在25,000點以下有強勁支撐，震盪整理期將拉長。即便大盤跌破季線，仍是分批低接台積電（2330）等AI股的好時機，2026年第1季可望挑戰30,000點。
今年9月上旬，台股加權指數首度站上25,000點，台積電為首的AI族群價量齊揚，利多消息頻傳，原先保守觀望的散戶在樂觀氣氛下持續加碼，融資增加幅度明顯，外資則在高檔邊拉抬股價邊出貨（10月至11月19日累計賣超3,091億元），這是近期台股大回檔的背景因素。
近年台股跟美股同樣由AI族群領漲，由於漲勢集中在少數幾家龍頭指標股，且漲幅都很大，加上輝達（Nvidia）斥資1千億美元入股AI新創公司OpenAI（營運尚處於虧損，但估值很高）換取後者擴大採購自家GPU、AI伺服器，近期投資人對於AI泡沫化的疑慮升高。
不過，AI是決定國力與企業生產力的技術革命，尤其美國、中國都投入巨資打造AI基礎建設，絕不允許自己在這場科技競賽中落居下風，其它有條件的國家也想要打造本國專屬的AI資料中心（主權AI），並藉此帶動產業轉型升級。
供電不足成為AI算力瓶頸 電力公司及相關業者受惠
目前全球仍處於擴大AI基礎建設投資的階段，投資人還不需要擔心AI算力過剩，倒是要留意若電力供應跟不上，AI的發展會短暫受阻。
AI科技巨頭微軟（Mircosoft）執行長納德拉（Satya Nadella）11月初與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隔空接受《Bg2 Pod》節目專訪談到，目前AI產業面臨的問題並非算力供過於求，而是缺乏足夠電力。納德拉甚至說，因電力供應不足，微軟目前有一部分AI GPU閒置在倉庫中。
這也意謂電力公司，或者提供電力系統設備與建置管理服務的廠商，有機會在AI基礎建設投資狂潮中受惠，例如：華城（1519）、東元（1504）、高力（8996）、盈正（3628）、康舒（6282）等。不過，這些公司股價大都已飆漲，本益比也偏高，投資人須審慎評估買點。
投資人觀察的重點不在於這些科技巨頭說了什麼，而是「做了什麼」。從亞馬遜（Amazon）、Google、Meta等美國AI科技巨頭持續擴大資本支出的態勢看來，AI投資泡沫在未來1～2年會持續膨脹，已上車且成本低的投資人不必急著下車，新進投資人宜趁股價回檔建立基本持股，但切勿使用融資等財務槓桿，以免在市場震盪加劇時受傷。
台積電是最穩健AI股 高階設備商鴻勁受青睞
台股AI族群當中，投資人較熟悉的是台積電、創意（3443）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、光寶科（2301）、智邦（2345）、信驊（5274）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）等。這些個股在回檔整理過後，有些會再創新高，其中台積電是穩健投資人的首選，建議1,400元以下找買點。
台股AI族群當中，目前最值得的關注的是高階晶片的分選與測試設備大廠鴻勁（7769）。該公司產品包含測試分類機（Handler）、主動式溫控系統（ATC）、水冷板（Cold Plate）與客製化治具等整套方案，可因應AI高效能運算（HPC）、車用與通訊晶片高功耗、高頻測試需求，受輝達、亞馬遜等美系終端大客戶青睞。因其設備主要出貨給終端客戶指定的亞洲地區半導體封測廠，輸美關稅的影響很小。
鴻勁甫於今年11月27日以1,495元承銷價從興櫃轉上市掛牌。截至2025年11月18日，鴻勁市值高達3,854億元，法人看好其強勁成長動能將延續到明後年。某外資券商在最新出爐的研究報告中，依其現增後股本18.1億元（原股本為16.1億元）預估，2025、2026、2027年稅後EPS分別為75.2、96、115.7元，並將目標價從2,500元調升至3,500元。
鴻勁去年登錄興櫃，股價最低在今年4月跌到570元（川普宣布開徵「對等關稅」引發全球股市重挫），最高於11月初漲到2,625元，近期一度跌到2,200元，IPO前競拍結束後股價又開始上漲。這次新股競拍數量為13,198張，得標加權均價為2,030.37元，最低、最高得標平均價分別為1,930、2,285元，都遠高於底價1,196元，可見非常搶手。
鴻勁轉上市掛牌後，隨著流動性提升，會吸引更多外資、投信（興櫃交易期間不能買）買盤，進一步推高市值，明年第1季正式納入元大台灣50（0050）成分股後，將成為台股市值型被動ETF、主動科技ETF的基本持股，長多行情值得期待。
大量從PCB跨入半導體 高階設備銷售旺到明年
除了鴻勁，主攻印刷電路板（PCB）及半導體設備的大量（3167）也是值得高度關注的成長股。受惠於AI高階封裝需求，大量的高階CCD背鑽機（高精密PCB鑽孔機）銷售量大增，今年產能滿載，目前在手訂單交期已排到2026年，可望帶動明年營運進一步走高。
大量除了深耕高階PCB設備，也成功跨入半導體領域，後者占上半年營收比重近1成，其中包括量測（前段製程鎖定化學機械研磨的研磨墊量測、晶圓級量測）、自動光學檢測（AOI）及自動化設備，已出貨給國內晶圓代工和封測大廠，在SoIC、InFO與CoWoS等先進封裝皆有對應的產品。
因應客戶大單需求，大量今年擴增產能50%，第3季已陸續投產。受惠PCB高階機型與半導體設備出貨量成長，大量今年前10個月累計合併營收40.28億元，年增108.47%，全年營收估較去年成長80%～90%，2026年營運將更上一層樓。
電子上游的DRAM、Nand Flash族群，下半年漲勢十分凌厲，指標股分別是南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299），其中僅群聯推出直接受惠AI需求的新產品，是相對穩健的投資標的。
聯準會（Fed）先前連續2個月降息，今年12月可能暫停降息，但現任主席鮑爾（Jerome Powell）明年5月將卸任，川普準備提名對降息配合度較高的接任人選，市場預期明年下半年Fed將加速降息，聯邦基金利率可能降至3%，這有利於明年上半年（尤其是第1季）AI科技股的表現，也有利於備受壓抑的營建、資產股表現（2026年縣市長大選前政策做多有加分作用）。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 73
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 3
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 307
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 77
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 12
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 202
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 45