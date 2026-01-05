大盤先蹲後跳 AI股回檔成甜蜜買點！2026 Q1關注電源與設備族群

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

台股加權指數今（2025）年下半年以來，經歷數月的上漲行情後，在11月回檔修正，若回測季線（至11/19截稿日約26,330點）能守住，整理期可望縮短；若跌破季線，預期在25,000點以下有強勁支撐，震盪整理期將拉長。即便大盤跌破季線，仍是分批低接台積電（2330）等AI股的好時機，2026年第1季可望挑戰30,000點。

今年9月上旬，台股加權指數首度站上25,000點，台積電為首的AI族群價量齊揚，利多消息頻傳，原先保守觀望的散戶在樂觀氣氛下持續加碼，融資增加幅度明顯，外資則在高檔邊拉抬股價邊出貨（10月至11月19日累計賣超3,091億元），這是近期台股大回檔的背景因素。

近年台股跟美股同樣由AI族群領漲，由於漲勢集中在少數幾家龍頭指標股，且漲幅都很大，加上輝達（Nvidia）斥資1千億美元入股AI新創公司OpenAI（營運尚處於虧損，但估值很高）換取後者擴大採購自家GPU、AI伺服器，近期投資人對於AI泡沫化的疑慮升高。

不過，AI是決定國力與企業生產力的技術革命，尤其美國、中國都投入巨資打造AI基礎建設，絕不允許自己在這場科技競賽中落居下風，其它有條件的國家也想要打造本國專屬的AI資料中心（主權AI），並藉此帶動產業轉型升級。

供電不足成為AI算力瓶頸 電力公司及相關業者受惠

目前全球仍處於擴大AI基礎建設投資的階段，投資人還不需要擔心AI算力過剩，倒是要留意若電力供應跟不上，AI的發展會短暫受阻。

AI科技巨頭微軟（Mircosoft）執行長納德拉（Satya Nadella）11月初與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隔空接受《Bg2 Pod》節目專訪談到，目前AI產業面臨的問題並非算力供過於求，而是缺乏足夠電力。納德拉甚至說，因電力供應不足，微軟目前有一部分AI GPU閒置在倉庫中。

這也意謂電力公司，或者提供電力系統設備與建置管理服務的廠商，有機會在AI基礎建設投資狂潮中受惠，例如：華城（1519）、東元（1504）、高力（8996）、盈正（3628）、康舒（6282）等。不過，這些公司股價大都已飆漲，本益比也偏高，投資人須審慎評估買點。

投資人觀察的重點不在於這些科技巨頭說了什麼，而是「做了什麼」。從亞馬遜（Amazon）、Google、Meta等美國AI科技巨頭持續擴大資本支出的態勢看來，AI投資泡沫在未來1～2年會持續膨脹，已上車且成本低的投資人不必急著下車，新進投資人宜趁股價回檔建立基本持股，但切勿使用融資等財務槓桿，以免在市場震盪加劇時受傷。

台積電是最穩健AI股 高階設備商鴻勁受青睞

台股AI族群當中，投資人較熟悉的是台積電、創意（3443）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、光寶科（2301）、智邦（2345）、信驊（5274）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）等。這些個股在回檔整理過後，有些會再創新高，其中台積電是穩健投資人的首選，建議1,400元以下找買點。

台股AI族群當中，目前最值得的關注的是高階晶片的分選與測試設備大廠鴻勁（7769）。該公司產品包含測試分類機（Handler）、主動式溫控系統（ATC）、水冷板（Cold Plate）與客製化治具等整套方案，可因應AI高效能運算（HPC）、車用與通訊晶片高功耗、高頻測試需求，受輝達、亞馬遜等美系終端大客戶青睞。因其設備主要出貨給終端客戶指定的亞洲地區半導體封測廠，輸美關稅的影響很小。

鴻勁甫於今年11月27日以1,495元承銷價從興櫃轉上市掛牌。截至2025年11月18日，鴻勁市值高達3,854億元，法人看好其強勁成長動能將延續到明後年。某外資券商在最新出爐的研究報告中，依其現增後股本18.1億元（原股本為16.1億元）預估，2025、2026、2027年稅後EPS分別為75.2、96、115.7元，並將目標價從2,500元調升至3,500元。

鴻勁去年登錄興櫃，股價最低在今年4月跌到570元（川普宣布開徵「對等關稅」引發全球股市重挫），最高於11月初漲到2,625元，近期一度跌到2,200元，IPO前競拍結束後股價又開始上漲。這次新股競拍數量為13,198張，得標加權均價為2,030.37元，最低、最高得標平均價分別為1,930、2,285元，都遠高於底價1,196元，可見非常搶手。

鴻勁轉上市掛牌後，隨著流動性提升，會吸引更多外資、投信（興櫃交易期間不能買）買盤，進一步推高市值，明年第1季正式納入元大台灣50（0050）成分股後，將成為台股市值型被動ETF、主動科技ETF的基本持股，長多行情值得期待。

大量從PCB跨入半導體 高階設備銷售旺到明年

除了鴻勁，主攻印刷電路板（PCB）及半導體設備的大量（3167）也是值得高度關注的成長股。受惠於AI高階封裝需求，大量的高階CCD背鑽機（高精密PCB鑽孔機）銷售量大增，今年產能滿載，目前在手訂單交期已排到2026年，可望帶動明年營運進一步走高。

大量除了深耕高階PCB設備，也成功跨入半導體領域，後者占上半年營收比重近1成，其中包括量測（前段製程鎖定化學機械研磨的研磨墊量測、晶圓級量測）、自動光學檢測（AOI）及自動化設備，已出貨給國內晶圓代工和封測大廠，在SoIC、InFO與CoWoS等先進封裝皆有對應的產品。

因應客戶大單需求，大量今年擴增產能50%，第3季已陸續投產。受惠PCB高階機型與半導體設備出貨量成長，大量今年前10個月累計合併營收40.28億元，年增108.47%，全年營收估較去年成長80%～90%，2026年營運將更上一層樓。

電子上游的DRAM、Nand Flash族群，下半年漲勢十分凌厲，指標股分別是南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299），其中僅群聯推出直接受惠AI需求的新產品，是相對穩健的投資標的。

聯準會（Fed）先前連續2個月降息，今年12月可能暫停降息，但現任主席鮑爾（Jerome Powell）明年5月將卸任，川普準備提名對降息配合度較高的接任人選，市場預期明年下半年Fed將加速降息，聯邦基金利率可能降至3%，這有利於明年上半年（尤其是第1季）AI科技股的表現，也有利於備受壓抑的營建、資產股表現（2026年縣市長大選前政策做多有加分作用）。

文章出處：《Money錢》2025年12月號

