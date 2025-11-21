大盤再崩？是陷阱還是禮物？布局前請看這關鍵

文 ‧ 杜立羽

今(21)日加權指數再度向下走跌，昨日受惠於輝達財報公布，成績亮眼推升股價大漲超過800點以上，今日反而向下回跌，甚至直接回補缺口，賣壓沉重，截至盤中上漲家數僅不到200家，下跌家數超過千家，短線上投資人要留意控制好手中資金水位，別讓投資影響到了自己的心情。

11月初至今，加權指數跌幅超過6.07%以上，下跌超過1709點，回測到26500大關，市場漲多獲利了結也很正常，下跌反而給了投資人好的價格，其中可以注意到根據過往20年的歷史數據觀察台股市場在12月表現最為亮眼，平均漲幅以及平均漲點都相較於其他月份高，數據統計平均漲幅達2.55%，平均上漲點數達262.88點，投資人反而可以趁者下跌行情做好研究等待市場止跌回穩進行布局。

