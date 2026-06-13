大盤噴千點創次高！國家隊猛砸4.4億銀彈買1檔

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和碩董事長童子賢。（圖／東森新聞）





台股昨（12）日展現強勁多頭氣勢，盤中一度狂飆1649點，創下台股史上第二大漲點紀錄。終場指數大漲1019.58點，收在44169.04點，漲幅達2.36%，全日成交值高達1兆1176.45億元。在台股一片紅通通之際，背後「國家隊」八大公股銀行的資金動向備受關注。電子大廠和碩（4938）不僅基本面報捷，更在八大公股的買盤加持下，單日狂吸超過4.4億元資金。

伺服器秋收在望！和碩獲國家隊豪擲4.4億

和碩日前公布5月營收達959.63億元，繳出月增10.06%、年增11.99%的「年月雙增」亮眼成績單。和碩董事長童子賢近期坦言，公司正積極轉型投入資料中心與伺服器市場，以「春耕、夏耘、秋收」比喻發展進程，強調歷經前幾年整軍備戰，今年下半年伺服器業績就有望開花結果。

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在營收捷報與AI產業前景的雙重加持下，和碩深獲國家隊青睞。根據玩股網最新統計，八大公股銀行12日單日買超和碩高達4,621張，實際砸下的買超金額精準計算為4億4303萬4157元，買超張數在個股排行榜中高居亞軍。

買超金額大解密：華通、晶技吸金更勝和碩

進一步盤點八大公股銀行於12日的買超動向，若剔除ETF及存託憑證（DR），單純聚焦於「個股」的買超前10名，可以發現「買超張數」與「投入金額」的排行大有學問。

若以買超張數來看，凱基金以4,806張奪冠，和碩（4,621張）位居第二；但若精算國家隊實打實花費的投入金額，資金真正砸最兇的其實是PCB大廠華通與石英元件廠晶技。

【八大公股銀行 個股買超前10名與投入金額清單】

凱基金（2883）：買超4,806張（投入約1.34億元） 和碩（4938）：買超4,621張（投入約4.43億元） 遠東新（1402）：買超3,341張（投入約0.90億元） 友達（2409）：買超2,313張（投入約0.54億元） 晶技（3042）：買超2,278張（投入約5.31億元） 華通（2313）：買超2,183張（投入約 6.23 億元） 力積電（6770）：買超1,910張（投入約 1.28 億元） 仁寶（2324）：買超1,771張（投入約0.66億元） 和桐（1714）：買超1,743張（投入約0.25億元） 宏碁（2353）：買超1,722張（投入約0.64億元）

總買超排行榜揭曉：群益精選高息穩坐榜首

若不分類別將所有標的（包含ETF、個股、DR）一併納入計算，八大公股銀行的「總買超」前10名榜單則由高股息ETF霸榜。

【八大公股銀行 總買超標的前10名排行】

群益台灣精選高息（00919）：買超9,763張 凱基金（2883）：買超4,806張 和碩（4938）：買超4,621張 復華富時不動產（00712）：買超3,683張 遠東新（1402）：買超3,341張 主動富邦台灣龍耀：買超2,767張 友達（2409）：買超2,313張 晶技（3042）：買超2,278張 泰金寶-DR（9105）：買超2,190張 華通（2313）：買超2,183張

投資有風險 請小心謹慎

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