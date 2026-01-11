大盤指數創高後怎麼買？法人點名「這幾檔ETF」接棒演出

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] AI 與半導體長期趨勢明確之下，台股權值股持續扮演多頭核心，引領指數屢創新高；然而，面對高檔震盪與波動加劇，投資策略已不再只是單點押注個股，而是回歸「趨勢＋收益＋風險分散」的整體配置思維。ETF 因其成分透明、資金效率高與策略明確，成為法人與中長線資金的首選工具。

以下是國泰證期盤點市場關注度最高的科技型與收益型 ETF，並結合除息時點與資金動向。

國泰台灣科技龍頭（00881）

台積電法說前股價續創高，鴻海AI伺服器出貨放量，帶動雲端與零組件拉貨動能。00881前兩大成分股台積電與鴻海合計過半，ETF規模近一年成長約25%，最新逾808億元，除息公告後成交量放大，資金動能再起。

群益半導體收益（00927）

00927為全台唯一100%半導體高股息ETF，2025年總報酬28.2%居高息ETF之冠。本月配息0.91元，年化配息率逾15%，為1月配息王。1/16前買進可同時累積現金流與參與AI驅動的半導體長線行情。

富邦科技（0052）

在台積電持續創高、股價站上1705元帶動下，台股於新年強勢突破3萬點，收盤來到30576.3點同步創新高。科技權值股領軍上攻，顯示AI與半導體仍為台股多頭核心，科技型ETF有望持續受惠。

主動中信非投等債（00981D）

00981D為市場首檔主動式非投等債ETF，透過經理人精選債券，自掛牌至去年底績效居債券ETF之冠。績效支撐高配息，本次年化配息率達9%，2026/1/16為除息前最後買進日，適合收益型配置。

安聯台灣高息成長（00984A）

00984A為目前唯一主動式高股息ETF，1月除息、年化配息率約6%，1/16前買進可參與。自掛牌至2026/1/9，績效居高股息ETF第一名，驗證高息結合成長策略，兼顧收益穩定與長線報酬。

廣告 廣告

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電第四季營收超標、2025年營收3.8兆元 年增31.6％

生成色情影像太超過！印尼不忍了開全球第一槍 馬斯克AI機器人Grok遭封殺