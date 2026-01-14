大盤狂漲，高股息ETF卻「失靈」？他給「領息＋帳面漂亮」解方：心態該調了

台股新年萬馬奔騰，站穩3萬點持續上漲，13日盤中一度衝至30,973點改寫歷史新高，終場上漲139點，收在30,707.22點，亦創收盤新高；台積電（2330）盤中再度寫下1720元新天價。對於台股漲勢，「股人阿勳」今（14）日在臉書財經粉專提到，有投資人疑惑，大盤近年持續上升，該持續加碼高股息ETF，還是改買大盤？他除「解惑」外，也談及過年前，領息族可以怎麼調整心態。

「股人阿勳」表示，日前到校園演講，台下有老師、教官發問，「這一年大盤一直漲，我手上好幾檔高股息ETF卻走得跌跌撞撞，現在該趁便宜繼續加碼高股息，還是乾脆改買大盤？」意思大約是既想要穩定配息，又不想錯過指數上漲，想領息也想帳上漂亮。針對從高股息到「股息＋價格」的期待，他進一步說，許多人一開始買高股息，是因為過去幾年配得多、也漲，久了就默默期望同一檔產品能有穩定現金流、跟上大盤漲幅，然而這1、2年，​台股指數主要由人工智慧（AI）、半導體與大型權值股帶頭衝，若是重押傳產、金融的高股息ETF，相對容易出現大盤創高卻不動甚至回檔的落差感。

高股息帳面成長緩慢 股人阿勳：老牌選股邏輯不同 ​

對於感覺高股息「失靈」，「股人阿勳」指出，原因在於老牌高股息選股的邏輯本就不是「追指數漲幅」，而是鎖定高配息、較傳統與成熟的公司，因此在景氣復甦、成長股領漲的環境下，自然落後指數，加上部分在2023年選的中小型AI股，去（2025）年股價全熄火，甚至可能出現資本利損吃掉部分股息的窘境；此外部分商品為了維持配息，會頻繁換股或動用資本利得來發放現金，短期配得很爽，淨值卻慢慢被侵蝕，就會產生有拿到息，帳面卻成長緩慢的矛盾感。​

​「股人阿勳」說，針對老師的提問，他表示，因此要看真正想要的是什麼，若既要穩定現金流，又想參與大盤成長，那就不能單純靠高股息，應考慮平衡型 ETF，由用債券當息底、股票負責成長，以00981T為例，從去年9月掛牌至今，總報酬約9.11%，壓過多檔知名高股息ETF，且約6%年化配息，能拿到近純債ETF等級的息，股價表現更貼近大盤結構。文末，對於過年前，領息族如何調整心態，他指出，若真正在意的是穩定的現金流，高股息ETF仍有其角色，但不要期望它永遠打贏大盤；又或者可向上述，把部分部位轉向平衡型ETF，把「領息」與「參與多頭」拆開設計，不要把期望都放在一檔高股息商品上。

