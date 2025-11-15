大盤狂瀉近300點！「玻璃陶瓷」逆勢噴出18% 下週救命仙丹看過來
財經中心／師瑞德報導
台股本週陷入震盪整理，整體指數小幅拉回，權值股休兵使得大盤連續收黑，根據臺灣證券交易所最新統計，截至11月14日止，發行量加權股價指數本週收在27,397.50點，單週下跌253.91點、跌幅0.92%。受到市值股價雙雙走弱影響，全體上市公司總市值也由上週的89.4兆元縮減至88.59兆元，單週市值蒸發超過8,126億元，資金信心轉趨保守。
觀察族群表現，玻璃陶瓷類股成為本週最大亮點，在市場冷風中逆勢上漲18.44%，不僅漲幅居冠，週轉率也高達31.34%，顯見投資人短線高度進出。相對之下，前期受惠於政策紅利的綠能環保族群則出現獲利了結壓力，本週指數重挫7.17%，成為表現最弱勢產業。
產業成交動能方面，半導體族群穩居主力部隊，單週成交金額達9,392億元，佔整體交易金額近34%，其次為電子零組件（5,825億元）及電腦周邊設備（3,154億元），反映電子產業仍為盤面核心。
在週轉率表現方面，除了玻璃陶瓷一支獨秀，電器電纜類週轉率達12.89%，半導體則為10.44%，顯示資金雖趨向保守，仍集中於部分中小型與科技主流股。
累計今年開盤至今（共211個交易日），集中市場總成交金額已達84.7兆元，平均每日成交金額為4,016億元，累積全年股票週轉率達98.06%，顯示整體資金活絡度仍高。若以日平均週轉率來看，也有0.46%，可見即使大盤走勢陷入整理，投資人進出操作節奏並未明顯退場。
此外，本週全體上市股票總成交金額為2兆7,673億元，市場整體成交量金額合計約2兆9,509億元，雖較先前縮減，但仍維持在高檔水準。
台股進入第4季後，受國際利率政策及AI概念股多空交戰影響，短線指數高檔震盪壓力增加。投資人可留意具備籌碼優勢、財報亮眼或內資主導色彩強的個股，操作上仍宜留意產業輪動與類股結構的健康度，並靈活調整部位。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
貿協穩定幣論壇12月登場！國際大咖VISA、Circle都來了
回擊《經濟學人》匯率壓抑論！台美罕見發佈聯合聲明 央行：匯率沒在騙
概念股又要飆了！5年機器人產值飆500億 國家級秘密基地一次看
《經濟學人》點名「台灣病」！新台幣被低估55% 人民悶吞匯率苦果
其他人也在看
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 1 天前
〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。鉅亨網 ・ 1 天前
打工族想存股從哪開始？他月領8千想買台積電 一票網友建議：先換這支
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導年輕就是本錢，但錢太少也好難起步。近日一名大二生發文求助，表示自己在飲料店打工，每月收入約6千到8千元，想趁早踏...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
威京小沈陷司法、寶佳乘勢出擊 中工經營權之戰全面升溫
中華工程（中工）近期陷入經營權攻防，寶佳集團旗下堡新投資自10月底以來在短時間內大舉買進中工股票，持股突破一成，引發市場對「非合意併購」的聯想。中工批評此舉為「禿鷹式掠奪」，並向主管機關喊話調查資金來源；董事長周志明更致信全體員工，強調這場爭奪戰牽動中工70多年基業，呼籲內部團結一致、守住經營主導權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
抽中一張賺75萬！興櫃股王鴻勁下周一新股申購…成本逾149萬元
下周有2檔台股紅包抽籤要來了！其中興櫃股王半導體IC廠鴻勁（7769）最受市場矚目。於下周一17日展開初上市公開申購，11/19截止，若相較市價2250元估算，最高抽中1張可望賺近75萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
巨熊來襲！經濟數據前景不明 美股、台指期盤後全暴跌
即時中心／林耿郁報導美國聯準會降息不確定性增加，美股今天收黑。道瓊工業指數下跌797.60點，跌幅1.65%,收47457點；標普500指數下跌113.43點，跌幅1.66%；那史達克指數下跌536.10點，跌幅2.29%，收22870點。費半重摔263.39點，跌幅3.72%，收6818點。民視財經網 ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 19 小時前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台股ETF高息型有出息 群益00919漲幅居冠
【記者柯安聰台北報導】近日大盤表現高檔震盪，2萬8千點關卡來回游走，近1周大盤表現膠著僅上漲0.01%，不過觀察近1周包含槓反的76檔台股ETF表現，共有20檔打敗大盤，其中日成交量萬張以上，呈現量價...自立晚報 ・ 1 天前
目標價喊上65元！大摩讚旺宏「比想像中還強」、緯創GB300飆至1.5萬櫃 中信按讚「遭低估ETF等級標的」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮席捲台股，不只新創與晶圓巨頭受益，連傳統半導體與代工大廠也搭上新一輪成長列車。其中旺宏與緯創的後勢最被外資點...FTNN新聞網 ・ 1 天前