大盤狂瀉近300點！「玻璃陶瓷」逆勢噴出18% 下週救命仙丹看過來

財經中心／師瑞德報導

本週台股跌幅0.92%，加權指數收在27,397點，市值一週蒸發8,126億元。玻璃陶瓷逆勢狂飆18%，週轉率更達31%，成市場資金黑馬；反觀綠能環保族群慘跌7%，成為拖累指數主因。半導體成交近兆元，續為盤面主力。（示意圖／PIXABAY）

台股本週陷入震盪整理，整體指數小幅拉回，權值股休兵使得大盤連續收黑，根據臺灣證券交易所最新統計，截至11月14日止，發行量加權股價指數本週收在27,397.50點，單週下跌253.91點、跌幅0.92%。受到市值股價雙雙走弱影響，全體上市公司總市值也由上週的89.4兆元縮減至88.59兆元，單週市值蒸發超過8,126億元，資金信心轉趨保守。

觀察族群表現，玻璃陶瓷類股成為本週最大亮點，在市場冷風中逆勢上漲18.44%，不僅漲幅居冠，週轉率也高達31.34%，顯見投資人短線高度進出。相對之下，前期受惠於政策紅利的綠能環保族群則出現獲利了結壓力，本週指數重挫7.17%，成為表現最弱勢產業。

廣告 廣告

產業成交動能方面，半導體族群穩居主力部隊，單週成交金額達9,392億元，佔整體交易金額近34%，其次為電子零組件（5,825億元）及電腦周邊設備（3,154億元），反映電子產業仍為盤面核心。

在週轉率表現方面，除了玻璃陶瓷一支獨秀，電器電纜類週轉率達12.89%，半導體則為10.44%，顯示資金雖趨向保守，仍集中於部分中小型與科技主流股。

累計今年開盤至今（共211個交易日），集中市場總成交金額已達84.7兆元，平均每日成交金額為4,016億元，累積全年股票週轉率達98.06%，顯示整體資金活絡度仍高。若以日平均週轉率來看，也有0.46%，可見即使大盤走勢陷入整理，投資人進出操作節奏並未明顯退場。

此外，本週全體上市股票總成交金額為2兆7,673億元，市場整體成交量金額合計約2兆9,509億元，雖較先前縮減，但仍維持在高檔水準。

台股進入第4季後，受國際利率政策及AI概念股多空交戰影響，短線指數高檔震盪壓力增加。投資人可留意具備籌碼優勢、財報亮眼或內資主導色彩強的個股，操作上仍宜留意產業輪動與類股結構的健康度，並靈活調整部位。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

貿協穩定幣論壇12月登場！國際大咖VISA、Circle都來了

回擊《經濟學人》匯率壓抑論！台美罕見發佈聯合聲明 央行：匯率沒在騙

概念股又要飆了！5年機器人產值飆500億 國家級秘密基地一次看

《經濟學人》點名「台灣病」！新台幣被低估55% 人民悶吞匯率苦果

