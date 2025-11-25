大盤震盪如洗三溫暖... 唯這檔台股ETF近一月逆勢正報酬、近三月績效連霸

台股加權指數近三個月從 25,000 飆到 28,000，近一個月又跌回 26,000，走勢宛如洗三溫暖。不過，在這樣震盪中，有一檔ETF卻能夠月月績效封頂、繳出「三冠王」佳績。 示意圖

[Newtalk新聞] 台股加權指數近三個月從 25,000 飆到 28,000，近一個月又跌回 26,000，走勢宛如洗三溫暖。不過，在這樣震盪中，有一檔ETF卻能夠月月績效封頂、繳出「三冠王」佳績。

據 CMoney 統計至上周五（21 日）資料顯示，主動統一台股增長（00981A）為近一月績效唯一繳出正報酬的台股ETF，不僅如此，00981A 近兩月、近三月績效均位居台股ETF榜首，顯示台股無論多空漲跌，00981A 皆能展現驚人的選股與操作能力。

近一月、近二月、近三月台股ETF績效前五強。

主動式ETF近一月韌性最強

在近一個月台股加權指數下跌 4.75% 的不利環境下，00981A 逆勢上漲 2.49%，是唯一正報酬的台股ETF。績效第二名也是主動式ETF，為主動野村台灣50（00985A），但其績效下跌 0.9%，緊接在後為高股息ETF——群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）等，跌幅為 1.35%、1.93%。

00981A中期表現持續領先

觀察近兩個月，台股經歷「拉積盤」的多頭行情，多檔主、被動式ETF跟進表現亮眼。00981A 雖持有台積電不到 10%，但依舊繳出漲幅 7.78%，領先群雄，不僅大幅超越加權指數的 3.35%，更領先第二名 00985A 的 6.52% 達 1.26 個百分點。即便是市值型代表的元大台灣50（0050），兩個月漲幅也僅 5%，顯示 00981A 在操作上的強勁實力。

00981A 近三個月績效近 17% 三度連莊

拉長至近三個月來看，00981A累積報酬率高達 16.96%，依舊稱霸所有台股ETF，且遙遙領先台股加權指數的 10.32%，同樣聚焦科技股的台新臺灣IC設計ETF（00947），則以 16.59% 位居第二。

ETF專家表示，00981A 能夠在不同時間週期都維持領先地位，除了突顯主動式管理在震盪市場中的價值，各主動式基金經理人的操盤功力也在多空轉換間立見高下。目前台、美股波動大，主動式ETF因為汰弱留強、持股調整靈活，波動度較明顯，但在台股長線多頭格局未變之下，績優的主動式ETF都是追求超額報酬的好選擇，投資人可逢低分批布局或以定期定額累積長線部位。

