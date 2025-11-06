大盤震盪 防禦股王者中華電營收強

財經中心／廖珪如報導

中華電信（2412）今（6）日公布自結之2025年第三季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2025年第三季合併營收為579.2億元，較去年同期增加4.2%；營業淨利為121.0億元，增加6.4%；EBITDA為221.1億元，增加4.0%；歸屬於母公司業主之淨利為94.4億元，增加4.8%；每股盈餘1.22元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

董事長簡志誠表示：「延續上半年的卓越表現，中華電信第三季續展亮眼成績，持續鞏固各事業領域的領導地位。」總經理林榮賜指出：「中華電信第三季電信核心業務穩居市場領導地位，5G表現卓越，5G用戶市占率達38.8%，智慧型手機用戶5G滲透率達44.7%。此外，受惠成功的升高速推動，固網寬頻ARPU年成長達23元，進一步推升整體營收及獲利表現。強勁的核心業務成長，大幅度推升個人家庭事業群營收及獲利年增2.2%及11.4%。」

「企業客戶事業群於本季營收表現亮眼，主因ICT業務中的IDC、雲端及資安服務快速擴展，營收年增14.5%。國際業務部份，美國子公司因大型 AI 產業鏈專案持續挹注，營收年增達 70%，東南亞市場亦表現亮眼，我們也成功透過集團力量，將資安服務拓展至海外。」2025年第三季合併營收579.2億元，較去年同期增加4.2%。

