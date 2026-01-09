大盤高檔震盪 市值、高息型資金續加碼 00919量價齊揚人氣最旺

台股創高後連兩日拉回整理，周四（8 日）大盤小跌 74.92 點，不過觀察 80 檔台股ETF表現，其中人氣高股息ETF 00919 成交放量 11.69 萬張居冠，收盤同時也價量齊揚 0.04%。 示意圖

[Newtalk新聞] 台股創高後連兩日拉回整理，周四（8 日）大盤小跌 74.92 點，終場收在 30,360.55 點。不過觀察 80 檔台股ETF表現，其中人氣高股息ETF 00919 成交放量 11.69 萬張居冠，收盤同時也價量齊揚 0.04%，收在 22.93 元。

從周四成交量逾萬張的台股ETF來看，僅 00919、0050、006208、00632R、0052 等 5 檔逆勢收紅，此外，低波高息ETF 00713 守住平盤，月配型的 00939、00900 也呈小跌，凸顯出在大盤下跌之際，資金逢低加碼市值型以及部分高息標的。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投組帶來平衡風險效益。從存股角度來看，台股高股息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資及逢低分批布局的投資工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族參與台股的好選擇。建議存股族可續抱高股息，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同的股性互補，讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。目前全球 AI 應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT、AI 等領域極具競爭優勢，在沒有經濟衰退及沒有升息的背景下，股市沒有轉空的疑慮，台股中長期後市表現仍可期。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

