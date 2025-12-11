大盤高檔震盪 近一月交投熱絡台股ETF 績效前五強高股息占3檔

進一步觀察這 10 檔交投熱絡的台股ETF中，在近一月台股指數盤整震盪下，以群益台灣精選高息（00919）上漲 2.33% 居冠，也是唯一檔打敗大盤。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 大盤周三（10 日）上揚 218.13 點，以 28,400.73 點作收，創下台股收盤歷史新高。觀察近一月投資人最愛的台股ETF表現，整體來看，以有息收保護的高息型，以及有成長性的科技、市值型投資交易最熱絡。

在近期大盤高檔震盪之際，統計近一個月日成交均量前 10 檔被動式台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）共有 5 檔是高息型。

廣告 廣告

進一步觀察這 10 檔交投熱絡的台股ETF中，在近一月台股指數盤整震盪下，以群益台灣精選高息（00919）上漲 2.33% 居冠，也是唯一檔打敗大盤，而國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰永續高股息（00878）、富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）也有 1% 漲幅表現。

值得一提的是，證交所日前（10 日）公布的最新「定期定額交易戶數」，在前 20 大人氣ETF中，兩大高人氣ETF——國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別較前一個月減少約 1 萬、1.24 萬人，在該 20 檔ETF排行中呈顯著下滑。

先前，在高股息漲不動、配息也下滑之際，先前存股戶、小資族紛紛下車；然而，隨著 11 月台股大跌，這些具有高息率保護的高股息標的，也出現了投資價值。

ETF理財達人表示，投資高股息 ETF 最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。據了解，00919 第 11 次配息金額 0.54 元維持前一季水準，以最近一次收盤價 21.93 元來算，單次配息殖利率約 2.46%，若維持此息率標準，預估年化配息率可望逼近 10%，除息日為12月 16 日，最後買進日為 12 月 15 日，投資人可留意相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來，AI 科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電月減不怕、一圖看填息率100％！分析師喊：年底3萬點不是夢

不配息台股ETF來了！凱基台灣TOP 50准募 聚焦市值前50大＋獲利能力