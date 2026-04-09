大盤3萬5大關前震盪 主力押寶名單 AI核心股浮出水面

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圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股在昨天強漲1531點後，今日指數於3萬5關前整理，截至上午10點，指數來到34720。點資金偏好高技術門檻AI供應鏈，誰又是券商眼中的「共識核心」？

本日券商共識股：6285啟碁(3家推薦)、2368金像電(2家推薦)、1560 中砂 (2家推薦)、3017奇鋐(2家推薦)、5289宜鼎 (2家推薦)、3443 創意 (2家推薦)與3711日月光投控(2家推薦)。

在此關鍵時刻，法人選股方向成為觀察主軸，而從券商推薦名單來看，「AI供應鏈」依舊是市場最明確的主旋律。

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從本日券商共識股觀察，6285啟碁獲得3家券商同步推薦，為當日最強共識標的，其餘如2368金像電、1560中砂、3017奇鋐、5289宜鼎、3443創意、3711日月光投控皆獲2家以上青睞，形成AI族群的核心名單。這些個股橫跨網通設備、PCB、散熱、ASIC設計、記憶體與封測，幾乎完整涵蓋AI基礎建設供應鏈。

進一步拆解，可以發現法人布局邏輯相當一致。以金像電為例，受惠於AI伺服器與ASIC主板需求爆發，已成為美系雲端平台重要供應商之一；而創意則切入雲端大廠自研AI晶片供應鏈，具備高度成長潛力。此外，工控與邊緣AI應用代表5289宜鼎，專注嵌入式儲存與工業記憶體，在AIoT趨勢下具備長線成長動能；而封測龍頭日月光投控則持續受惠先進封裝需求提升，為AI晶片不可或缺的一環。

整體來看，2026年半導體景氣已明確由AI需求主導，從ASIC、GPU到高速傳輸與封裝測試，台灣供應鏈在全球競爭中地位持續提升。然而，值得留意的是，當前市場已從「全面上漲」轉向「精準選股」。法人明顯偏好具備訂單能見度、技術優勢與AI直接受惠題材的公司，顯示資金正在進行結構性集中。短線而言，指數在3萬5關前震盪整理，反而有助於籌碼沉澱與主流股浮現。

資料來源：大華國際證劵、各劵商

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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