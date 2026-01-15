大直巷弄驚喜！澳洲藍帶主廚的手作甜點：酒香爆棚布朗尼、無蛋紮實巴斯克，甜點控的秘密基地

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

一直思考到底要不要寫這間，因為怕寫了自己以後就很難約到了，這家就是在北安路巷弄的 LS手作甜點 (Lucy’s Special)，絕對是隱藏版的甜點專賣店，這裡最特別的，是它那股濃濃的「澳式甜點」靈魂，不同於日式的纖細或 法式的繁複，主理人 Lucy 把澳洲藍帶學院的精神，轉化成一種更豪邁、更強調食材本味的風格，這裡不掛證書炫耀，而是用味道直球對決

LS手作甜點他們家的甜點，品項蠻多的，我自已也吃過幾次，我私心最愛的，就是那道充滿澳式家常感的香煮格紋草莓派搭巧克力冰淇淋，剛烤好熱呼呼的派皮配上冰淇淋，那種冰火交織的粗曠口感真的太過癮；還有酒感沒在客氣的白蘭地布朗尼，大人的巧克力配白蘭地，以及不想吃甜時的救星法式鹹派，當然還有多款，就看內文介紹吧

如果你想找間有溫度的質感甜點店，想用甜點來療癒一個下午的煩悶，走進大直巷子裡吧，Lucy會用真材實料的美味甜點，打動你、療癒你

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

藏在大直北安路巷弄裡的 Lucy’s Special，位置選得極好，有一種遠離大馬路喧囂的靜謐感。但說真的，會讓我特地鑽進這條巷子，全是因為主理人 Lucy，畢業澳洲藍帶學院（Le Cordon Bleu）把在澳洲生活、學習到的「澳式甜點」靈魂帶回台灣

為了這口道地的澳洲回憶，交通稍微規劃一下絕對值得。因為是在巷弄內，開車的朋友推薦停在北安路588巷的 Times 停車場，或是實踐大學的地下停車場，停好車走過來大概 3-5 分鐘，搭捷運其實更方，文湖線「大直站」1號出口出來，走過來只要 5 分鐘

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

推開門，迎面而來的是一種很乾淨、很舒服的通透感，店內的空間其實不大，甚至可以說是有點「迷你」，目測大約只能容納 8 位左右的客人，但也正因為這樣的小巧，讓這裡少了一般網美店的嘈雜，多了一種像是走進朋友家的悠閒感

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

當然，進店門右手邊那個長長的甜點櫃絕對是目光焦點，看著當日現做的塔派、蛋糕乖乖地陳列在玻璃櫥窗裡，光是站在櫃檯前猶豫要點哪一款，就是一種幸福的煩惱

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

我很喜歡這裡的配色邏輯，大面積的純白基調，配上沉穩的墨綠色半牆與絨布坐墊，視覺上非常協調，這種綠帶有森林系質感的氛圍，讓整個空間瞬間沈澱了下來

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

搭配造型獨特的幾何白色圓桌，簡約中帶點設計感，隨便一個角落都很適合作為甜點的背景，怎麼拍都很優雅

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

這裡沒有過度浮誇的裝飾，就是簡單、乾淨、有質感

台北｜LS手作甜點 Lucy’s special 大直店

如果是想要一個人安靜地吃塊蛋糕、或是跟閨蜜講講悄悄話，這個空間真的非常合適

LS手作甜點 Lucy’s special 大直店菜單

翻開 Lucy’s Special 的菜單，你會發現這裡的品項分類雖然簡單，卻很貼心地照顧到了不同時刻的味蕾需求，菜單多達二十幾頁，慢慢找尋自己的真愛

最精彩的重頭戲當然是「靈魂手作甜點」，這區塊涵蓋了最廣的選擇，從口感紮實的各式巴斯克、帶有酒香的布朗尼，到工序繁複的水果系塔派，除了甜食，這裡還有專為不想吃甜、或是想當正餐的人準備的「 法式鹹派套餐」，主打低碳水的酥脆派皮搭配沙拉，甜點店也能吃正餐

香煮格紋草莓派搭巧克力冰淇淋

這道「香煮格紋草莓派」我私心大推！澳洲非常流行用一種叫「大黃（Rhubarb）」的植物做甜點，那種獨特的酸香非常迷人，可惜在台灣很難找到新鮮食材，但 Lucy 沒放棄，她很聰明地運用蘋果、草莓和蔓越莓去熬煮，竟然神還原了記憶中那個完美的酸甜平衡

吃這道一定要快狠準，享受那個「冰熱混吃」的瞬間！趁著派皮剛烤好還熱呼呼時，挖一口去沾旁邊冰涼的巧克力冰淇淋，嘴裡一邊是溫熱酥脆，一邊是沁涼滑順，莓果的果酸跟巧克力的苦甜撞在一起，大人系甜點無誤！

莓漾紐約

我自己對重乳酪蛋糕又愛又恨，很怕吃到最後那種卡喉嚨的甜膩感，但這款有讓我驚喜到，在厚重的乳酪裡混了自製優格，這個小動作讓口感變得很神奇，保留了乳酪的濃郁，但尾韻卻是很輕盈的

搭上Lucy親手熬的草莓醬，不是外面那種只有死甜的罐頭味，而是吃得到天然果酸的真實感，整體吃起來是很舒服的酸甜平衡感

法式鹹派套餐

有時候下午茶甜點吃多了，味蕾真的會想找點鹹的來平衡一下，這時候他們的鹹派簡直是救星

而且這款對於像我這種「想吃又怕胖」的人來說超友善，隨餐附上的也不是隨便的生菜，而是搭配自製油醋醬的沙拉跟無糖優格，吃完覺得身體很清爽，纖維質跟蛋白質都補好補滿

我這次運氣不錯吃到的是「油封甜椒」口味，派皮酥脆、內餡蛋香濃郁又濕潤，不過老闆說口味是看當季食材隨機出的，這種像開盲盒一樣的驚喜感，也是下次再來光顧的動力啊！

印度奶茶巴斯克

這款的口感比一般巴斯克更紮實、更綿密（因為沒加蛋），一入口就是很濃郁的香料味和茶香，非常印度風格，不是台式只有微微的，有點像在喝濃縮的印度香料奶茶，甜度不高，是那種越嚼越香、香氣會在嘴裡繞很久的沈穩味道

白蘭地布朗尼

這款真的是大人為無物，口感很濕潤紮實，不是那種鬆鬆乾乾的蛋糕，巧克力非常濃郁，帶點微苦

白蘭地的香氣會直接衝上來，並且一直停留在嘴巴裡，完全是大人會愛的濃烈微醺感

還附一杯白蘭地自己斟酌倒，要濃要淡隨意囉

拿鐵咖啡

吃甜點的時候，咖啡配角必不可少，無論是點了酒感濃烈的布朗尼，還是奶香厚重的巴斯克，喝上一口熱拿鐵，那溫潤細緻的奶泡會先安撫味蕾，接著咖啡的微苦尾韻輕輕帶走口中的甜膩感

如果是夏天，那一杯漸層分明的冰拿鐵就是救贖，清爽的口感像是幫舌頭按下 Reset 鍵，讓下一口 蛋糕吃進嘴裡時，依然能感受到最初的那份驚艷

小油菊茶

選用的是台灣原生種小油菊，香氣比一般菊花更奔放，熱氣中帶著一股獨特的「野氣」與淡淡蜜香，因為不含咖啡因且口感極為清爽，當你剛吃完一口重乳酪或巧克力，喝下這杯熱茶，嘴裡的甜膩瞬間被洗滌乾淨，只留下清新的花香餘韻

如果要用一句話形容 Lucy’s Special，我會說它是「大直巷弄裡的寶藏，但你要懂得欣賞它的細節」。在網路上的評價很有趣，不是好壞參半，而是這家店有它自己的脾氣懂的人會愛死它的堅持，但如果只是想找個浮誇的網美店打卡，可能會覺得這裡太過樸實

這裡的甜點絕對有「硬實力」，最被老饕推爆的「蘋果狂想曲（蘋果塔）」曾蟬聯兩年評比冠軍，它不走那種使用現成果泥的捷徑，而是讓你吃到整片經過「火焰（Flambé）」洗禮的蘋果，那股蘭姆酒香吃過真的回不去

這裡的巴斯克也很有記憶點，大膽採用「無蛋」、「 奶素」配方，口感意外紮實，像是在吃濃縮起司磚，不想吃甜的朋友，那款低碳水派皮的鹹派，搭配無糖優格，絕對是清爽無負擔的救贖

價格雖然屬中高價位，但當你吃到是用真香草莢而非香草精時，就知道這份藍帶級的堅持花得值得，最後提醒，熱門款下午常完售，想吃記得先預留

總結來說，如果你朋友是那種「在意食材勝過好不好拍照」、或是「喜歡安靜不想人擠人」的類型，帶他來這裡絕對會被誇懂吃；這裡是留給願意慢下來，好好品嚐細節的人的秘密基地

LS手作甜點 Lucy’s special-大直店

地址：10491台灣臺北市中山區北安路621巷8號之1

時間： 中午12:00開門，平日營業至21:00，假日營業至20:00

休息日：休息日依店內公告跟IG首頁公告，會每月公告當月休息日期

預訂：https://www.instagram.com/lucys_special/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063594983211

文章來源：卡夫卡愛旅行