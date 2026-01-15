大直巷弄驚喜！澳洲藍帶主廚的手作甜點：酒香爆棚布朗尼、無蛋紮實巴斯克，甜點控的秘密基地
一直思考到底要不要寫這間，因為怕寫了自己以後就很難約到了，這家就是在北安路巷弄的 LS手作甜點 (Lucy’s Special)，絕對是隱藏版的甜點專賣店，這裡最特別的，是它那股濃濃的「澳式甜點」靈魂，不同於日式的纖細或 法式的繁複，主理人 Lucy 把澳洲藍帶學院的精神，轉化成一種更豪邁、更強調食材本味的風格，這裡不掛證書炫耀，而是用味道直球對決
LS手作甜點他們家的甜點，品項蠻多的，我自已也吃過幾次，我私心最愛的，就是那道充滿澳式家常感的香煮格紋草莓派搭巧克力冰淇淋，剛烤好熱呼呼的派皮配上冰淇淋，那種冰火交織的粗曠口感真的太過癮；還有酒感沒在客氣的白蘭地布朗尼，大人的巧克力配白蘭地，以及不想吃甜時的救星法式鹹派，當然還有多款，就看內文介紹吧
如果你想找間有溫度的質感甜點店，想用甜點來療癒一個下午的煩悶，走進大直巷子裡吧，Lucy會用真材實料的美味甜點，打動你、療癒你
藏在大直北安路巷弄裡的 Lucy’s Special，位置選得極好，有一種遠離大馬路喧囂的靜謐感。但說真的，會讓我特地鑽進這條巷子，全是因為主理人 Lucy，畢業澳洲藍帶學院（Le Cordon Bleu）把在澳洲生活、學習到的「澳式甜點」靈魂帶回台灣
為了這口道地的澳洲回憶，交通稍微規劃一下絕對值得。因為是在巷弄內，開車的朋友推薦停在北安路588巷的 Times 停車場，或是實踐大學的地下停車場，停好車走過來大概 3-5 分鐘，搭捷運其實更方，文湖線「大直站」1號出口出來，走過來只要 5 分鐘
推開門，迎面而來的是一種很乾淨、很舒服的通透感，店內的空間其實不大，甚至可以說是有點「迷你」，目測大約只能容納 8 位左右的客人，但也正因為這樣的小巧，讓這裡少了一般網美店的嘈雜，多了一種像是走進朋友家的悠閒感
當然，進店門右手邊那個長長的甜點櫃絕對是目光焦點，看著當日現做的塔派、蛋糕乖乖地陳列在玻璃櫥窗裡，光是站在櫃檯前猶豫要點哪一款，就是一種幸福的煩惱
我很喜歡這裡的配色邏輯，大面積的純白基調，配上沉穩的墨綠色半牆與絨布坐墊，視覺上非常協調，這種綠帶有森林系質感的氛圍，讓整個空間瞬間沈澱了下來
搭配造型獨特的幾何白色圓桌，簡約中帶點設計感，隨便一個角落都很適合作為甜點的背景，怎麼拍都很優雅
這裡沒有過度浮誇的裝飾，就是簡單、乾淨、有質感
如果是想要一個人安靜地吃塊蛋糕、或是跟閨蜜講講悄悄話，這個空間真的非常合適
LS手作甜點 Lucy’s special 大直店菜單
翻開 Lucy’s Special 的菜單，你會發現這裡的品項分類雖然簡單，卻很貼心地照顧到了不同時刻的味蕾需求，菜單多達二十幾頁，慢慢找尋自己的真愛
最精彩的重頭戲當然是「靈魂手作甜點」，這區塊涵蓋了最廣的選擇，從口感紮實的各式巴斯克、帶有酒香的布朗尼，到工序繁複的水果系塔派，除了甜食，這裡還有專為不想吃甜、或是想當正餐的人準備的「 法式鹹派套餐」，主打低碳水的酥脆派皮搭配沙拉，甜點店也能吃正餐
香煮格紋草莓派搭巧克力冰淇淋
這道「香煮格紋草莓派」我私心大推！澳洲非常流行用一種叫「大黃（Rhubarb）」的植物做甜點，那種獨特的酸香非常迷人，可惜在台灣很難找到新鮮食材，但 Lucy 沒放棄，她很聰明地運用蘋果、草莓和蔓越莓去熬煮，竟然神還原了記憶中那個完美的酸甜平衡
吃這道一定要快狠準，享受那個「冰熱混吃」的瞬間！趁著派皮剛烤好還熱呼呼時，挖一口去沾旁邊冰涼的巧克力冰淇淋，嘴裡一邊是溫熱酥脆，一邊是沁涼滑順，莓果的果酸跟巧克力的苦甜撞在一起，大人系甜點無誤！
莓漾紐約
我自己對重乳酪蛋糕又愛又恨，很怕吃到最後那種卡喉嚨的甜膩感，但這款有讓我驚喜到，在厚重的乳酪裡混了自製優格，這個小動作讓口感變得很神奇，保留了乳酪的濃郁，但尾韻卻是很輕盈的
搭上Lucy親手熬的草莓醬，不是外面那種只有死甜的罐頭味，而是吃得到天然果酸的真實感，整體吃起來是很舒服的酸甜平衡感
法式鹹派套餐
有時候下午茶甜點吃多了，味蕾真的會想找點鹹的來平衡一下，這時候他們的鹹派簡直是救星
而且這款對於像我這種「想吃又怕胖」的人來說超友善，隨餐附上的也不是隨便的生菜，而是搭配自製油醋醬的沙拉跟無糖優格，吃完覺得身體很清爽，纖維質跟蛋白質都補好補滿
我這次運氣不錯吃到的是「油封甜椒」口味，派皮酥脆、內餡蛋香濃郁又濕潤，不過老闆說口味是看當季食材隨機出的，這種像開盲盒一樣的驚喜感，也是下次再來光顧的動力啊！
印度奶茶巴斯克
這款的口感比一般巴斯克更紮實、更綿密（因為沒加蛋），一入口就是很濃郁的香料味和茶香，非常印度風格，不是台式只有微微的，有點像在喝濃縮的印度香料奶茶，甜度不高，是那種越嚼越香、香氣會在嘴裡繞很久的沈穩味道
白蘭地布朗尼
這款真的是大人為無物，口感很濕潤紮實，不是那種鬆鬆乾乾的蛋糕，巧克力非常濃郁，帶點微苦
白蘭地的香氣會直接衝上來，並且一直停留在嘴巴裡，完全是大人會愛的濃烈微醺感
還附一杯白蘭地自己斟酌倒，要濃要淡隨意囉
拿鐵咖啡
吃甜點的時候，咖啡配角必不可少，無論是點了酒感濃烈的布朗尼，還是奶香厚重的巴斯克，喝上一口熱拿鐵，那溫潤細緻的奶泡會先安撫味蕾，接著咖啡的微苦尾韻輕輕帶走口中的甜膩感
如果是夏天，那一杯漸層分明的冰拿鐵就是救贖，清爽的口感像是幫舌頭按下 Reset 鍵，讓下一口 蛋糕吃進嘴裡時，依然能感受到最初的那份驚艷
小油菊茶
選用的是台灣原生種小油菊，香氣比一般菊花更奔放，熱氣中帶著一股獨特的「野氣」與淡淡蜜香，因為不含咖啡因且口感極為清爽，當你剛吃完一口重乳酪或巧克力，喝下這杯熱茶，嘴裡的甜膩瞬間被洗滌乾淨，只留下清新的花香餘韻
如果要用一句話形容 Lucy’s Special，我會說它是「大直巷弄裡的寶藏，但你要懂得欣賞它的細節」。在網路上的評價很有趣，不是好壞參半，而是這家店有它自己的脾氣懂的人會愛死它的堅持，但如果只是想找個浮誇的網美店打卡，可能會覺得這裡太過樸實
這裡的甜點絕對有「硬實力」，最被老饕推爆的「蘋果狂想曲（蘋果塔）」曾蟬聯兩年評比冠軍，它不走那種使用現成果泥的捷徑，而是讓你吃到整片經過「火焰（Flambé）」洗禮的蘋果，那股蘭姆酒香吃過真的回不去
這裡的巴斯克也很有記憶點，大膽採用「無蛋」、「 奶素」配方，口感意外紮實，像是在吃濃縮起司磚，不想吃甜的朋友，那款低碳水派皮的鹹派，搭配無糖優格，絕對是清爽無負擔的救贖
價格雖然屬中高價位，但當你吃到是用真香草莢而非香草精時，就知道這份藍帶級的堅持花得值得，最後提醒，熱門款下午常完售，想吃記得先預留
總結來說，如果你朋友是那種「在意食材勝過好不好拍照」、或是「喜歡安靜不想人擠人」的類型，帶他來這裡絕對會被誇懂吃；這裡是留給願意慢下來，好好品嚐細節的人的秘密基地
LS手作甜點 Lucy’s special-大直店
地址：10491台灣臺北市中山區北安路621巷8號之1
時間： 中午12:00開門，平日營業至21:00，假日營業至20:00
休息日：休息日依店內公告跟IG首頁公告，會每月公告當月休息日期
預訂：https://www.instagram.com/lucys_special/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063594983211
文章來源：卡夫卡愛旅行
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 15 小時前 ・ 310
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 68
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 34
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 211
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 284
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 137
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 21
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 226
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 14 小時前 ・ 106
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 24
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 8 小時前 ・ 123
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 85
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 228