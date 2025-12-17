大直高中火箭隊再戰台灣盃 初審過關 挑戰屏東發射場

台北市立大直高中「BIG／STRAIGHT」再戰台灣盃火箭競賽。（台北市政府教育局提供／孫敬新北傳真）

台北市立大直高中延續上屆奪冠氣勢，以團隊名稱「BIG／STRAIGHT」報名參加「2026台灣盃火箭競賽」，日前從全國71支隊伍、859人中脫穎而出，順利通過競賽初審。大直高中指出，成功入選只是起點，真正的挑戰將是在環境變數更高的屏東發射場，考驗團隊在嚴苛條件下完成任務的能力。

大直高中於上一屆賽事中獲得中學組第一名，為因應新一屆挑戰，團隊今年將以「完善團隊運作與資源整合」為目標，強化贊助募集與行政協調機制，提升專題推動穩定度。在技術層面上，團隊將進一步發展具備更多任務功能的火箭系統設計，深化系統整合與工程驗證，讓學生在實作歷程中累積更完整的工程經驗。

此次「BIG／STRAIGHT」團隊以涵蓋任務規劃、火箭設計、模擬分析及團隊運作等完整內容的任務計畫書通過初審。大直高中表示，火箭隊的努力不僅象徵學生在STEM領域的專業，更體現素養教育與自主學習的核心精神。

