大直"彎曲標線重疊斑馬線" 民眾質疑:過馬路更危險

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市近年來大量設置綠色人行道標線，不過，在大直卻出現了彎曲標線，和斑馬線重疊的奇特景象，不僅讓民眾看了霧煞煞，根本不知道要怎麼走，質疑過馬路反而更危險！

下午時段，北市大直敬業二路的T字路口，一台、兩台、三台、四台，轉彎通通壓線違。民視記者陳堯棋：「近期北市不少路段的人行道外，加設了一層標線型人行道，說是要讓駕駛看到路口自動減速，但是這個措施真的有效嗎？而且行人的安全，真的能獲得保障嗎？」兩公尺寬的彎曲綠色人行道標線，成了奇特場景！實際觀察，不只是有壓線的問題，甚至有駕駛，不客氣地直接當成路邊停車格來停。網友就狠酸，根本是標線標線塗鴉大賽，更陷阱要搶錢！

台北市大直敬業二路"彎曲標線重疊斑馬線"。（圖／民視新聞）駕駛：「根本沒有就達到路口減速的(用意)，怕壓到線，然後還有怕那個，會車會比較小心一點，要更小心一點，這個(標線型人行道)很沒有意義啊，就是人站在那邊要幹嘛，又沒有斑馬線，有啦，計程車會亂停。」家長直呼不知道要怎麼過馬路，記者親自走一回，結果跟違停的駕駛，對看10秒左右，對方才把車開走。這樣離譜的設計，連議員都忍不住想問，到底誰想出來的！

台北市大直敬業二路"彎曲標線重疊斑馬線"。（圖／民視新聞）台北市議員(民)何孟樺：「畫虎不成反類犬，希望交通局可以好好來檢討，這個路緣外推的方式，有實體人行道的地方，就用實體人行道來外推，不要把用路人弄得霧煞煞。」北市交工處施工科長許銓倫：「後續就是讓大家熟悉這個線型(人行道)，如果有需要的話，就會去做一個，就是實體化的一個部分。」面對民眾、議員反彈，交工處強調，是因為為了調整車輛轉彎及縮短行人穿越距離，才會標線型人行道外推，只是新設計、行人和駕駛通通看不懂，北市府想要打造行人天堂的美意、恐怕先被打上一個大問號！

