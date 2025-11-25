大眾實現在中國自主研發生產新車型
（德國之聲中文網）大眾公司周二（11月25日）稱，在合肥設立科技研發中心，意味著中國消費者如今可以買到完全在中國制造的大眾車型，這是公司歷史上首次在德國以外實現新車型的完整研發。
合肥的研發中心是其唯一一個專注於電動車的研發中心，也將在從中國向東南亞和中東的出口方面發揮作用。
大眾汽車集團中國區董事貝瑞德（Ralf Brandstätter）表示，“我們直接在技術應用地區開發技術，以便增強快速響應本地需求的能力。”
大眾集團CEO奧博穆（Oliver Blume）強調，“這一裡程碑使我們速度更快、效率更高，也讓我們與客戶的距離更近”，他說，大眾汽車的目標是在全球最大汽車市場中國，成為全球汽車行業的技術推動者。
大眾戰略：在中國，為中國
近年來，德國汽車制造商在中國市場面臨來自本土競爭的巨大壓力，其全球銷量和利潤也因中國市場的低迷而受到影響。兩年前，大眾汽車品牌在中國市場被比亞迪超越，失去了市場領先地位。據咨詢機構Jato Dynamics的數據，去年中國車企在國內市場的份額接近60%，而2019年僅為35%。
在今年9月的慕尼黑車展上，大眾集團CEO奧博穆（Oliver Blume）說，在德國生產大部分汽車然後出口到世界各地的做法“已經行不通了”，“因此，我們制定了明確的中國戰略——在中國，為中國服務”，他說，“這就是我們的新戰略。”
新成立的合肥研發中心預計將把大眾的研發時間縮短30%，加上本地化的架構，以及供應商的早期參與介入，可以將新車型的成本降低50%。
新的電動汽車平台計劃在2026年前完成，在此基礎上生產的電動車售價約為2萬歐元。2024年4月，大眾汽車制定了到2030年在中國銷售約400萬輛汽車、30億歐元利潤的目標。
