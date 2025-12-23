大眾捷運法修正三讀 無人駕駛系統須設軌道預警與緊急應變措施

大眾捷運法今日修正三讀，明定無人駕駛系統須設軌道預警與緊急應變措施。（圖為淡海輕軌） 圖：新北捷運公司／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院院會今（23）日三讀通過《大眾捷運法》部分條文修正案，為強化大眾捷運系統營運機構的風險管理與安全責任，明確主管機關監理職權，並與《鐵路法》、《運輸事故調查法》制度相互銜接，增訂多項安全與應變規範。違反相關規定者，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

三讀條文明定，大眾捷運系統營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，並定期實施演練與檢討改善。應變計畫內容，以及定期與不定期演練情形，地方主管機關得進行查核，若認定辦理不善，應命其限期改善。

此外，營運機構亦須與地方政府建立災害防救工作聯繫平台，並定期召開災防業務聯繫會議，以強化橫向聯繫機制。

針對突發事故往往在短時間內即可能造成重大傷亡的風險，修法特別增訂，凡採用完全獨立專用路權且為無人駕駛的大眾捷運系統，營運機構應擬定異物入侵軌道的預警及緊急應變措施，包括設置軌道侵入偵測預警器、月台緊急停車按鈕等設備，以降低事故發生風險，確保旅客乘車安全。

三讀條文同時規定，大眾捷運系統營運機構應對從業人員實施緊急應變訓練，使其確切瞭解並確實執行相關標準作業程序，以提升第一線人員的應變能力。

最後，為強化營運機構的自主安全管理能力，新法也要求，營運機構應依據前一年度行車事故及異常事件的檢討結果，於每年第一季結束前，向地方主管機關提出當年度安全管理報告，內容應包含營運安全理念與目標，以及行車事故與異常事件的檢討與預防措施等事項。

