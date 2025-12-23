《大眾捷運法》修正 擬定應變計畫定期演練

記者郭曉蓓／臺北報導

近期發生多起捷運、臺鐵攻擊事件，立法院會昨日三讀通過《大眾捷運法》修正草案，規定捷運營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，定期演練並檢討改善，同時與地方政府建立災害防救工作聯繫平臺，定期召開災害防救業務聯繫會議，違反相關規定者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。另三讀《鐵路法》修正案，妨害鐵路人員執行業務者，可處3年以下有期徒刑，致死者可處無期徒刑或7年以上徒刑。

《大眾捷運法》三讀條文明定，大眾捷運系統營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，定期實施演練並檢討改善，應變計畫內容與演練情形，地方主管機關得予查核，認定辦理不善，應命其限期改善。

另增訂大眾捷運系統採用完全獨立專用路權且為無人駕駛系統者，營運機構應擬定異物入侵軌道的預警及緊急應變措施，營運機構就其營運列車的行車運轉、列車監控及維修保養紀錄，應予保存。

有鑑於臺鐵員工今年至11月中旬，遭14起暴力攻擊，《鐵路法》部分條文修正案中，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

另規定民營或國營鐵路機構違反相關規定，處3萬元以上、30萬元以下的罰鍰。而為遏止以車票作為不正利益圖利，規定車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，處其運價的10倍至50倍罰鍰，加價出售取票憑證圖利者亦同。