大眾運輸意外有保障！南山人壽推利變終身保險 0至88歲都能保

通勤族的交通意外風險，不可忽視。南山人壽推出全新利變終身保險商品「南山人壽金利HIGH利率變動型終身保險（定期給付型）」，整合終身保障、資產傳承與大眾運輸意外身故保障三大功能，訴求在利率波動的市場環境下，幫助民眾穩健配置資產，同時滿足保障與資產傳承需求。

南山人壽說，金利HIGH利率變動型終身保險（定期給付型）採新臺幣躉繳保費設計，目前以2.75%的宣告利率提供增值機制，同時結合「終身壽險保障」與「大眾運輸意外身故保障」雙層防護，適合希望兼顧資產穩健性與意外保障的族群。

投保年齡範圍涵蓋0歲至88歲，保障期間至被保險人身故或被保險人保險年齡99歲保單年度末，保障內容涵蓋祝壽保險金、增值回饋分享金、身故或喪葬費用保險金、完全失能保險金，大眾運輸意外身故保險金或喪葬費用保險金等多項給付，提供更全面的財務保護，並可選擇身故、完全失能、大眾運輸意外身故保險金分期定期給付，強化資金運用彈性。

此外，近年民眾對搭乘交通工具的風險意識提升，為強化民眾通勤過程的意外保障，「南山人壽金利HIGH利率變動型終身保險（定期給付型）」讓被保險人自保險年齡16歲起，即可享有大眾運輸意外身故保險金，補足意外風險帶來的保障缺口，建構更完整的風險防護。

以40歲男性投保「南山人壽金利HIGH利率變動型終身保險(定期給付型)」為例，基本保額250萬元，躉繳保費約242萬元，除享有終身壽險保障，若於搭乘大眾運輸工具時發生意外不幸身故，將額外給付大眾運輸意外身故保險金。

假設宣告利率每年皆為2.75%，並將增值回饋分享金用於購買增額繳清保險基本保額，保額將逐年累計提升。此投保案例，於第三保單年度末的解約金即超過所繳保費，成為退休規劃的重要財務後盾，若持續持有至保險年齡70歲，倘若於此年紀不幸身故，身故保險金約為585萬元，足以協助照顧家人。

