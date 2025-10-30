大眾集團今年第三季度出現虧損

（德國之聲中文網）大眾是歐洲規模最大的汽車生產商，旗下擁有斯柯達和奧迪等品牌。大眾汽車周四（10月30日）宣布，此次季度虧損約10.7億歐元，是2020年初夏以來的首次。當時，新冠疫情對經濟造成了嚴重沖擊。

大眾汽車首席財務官安特利茨（Arno Antlitz）解釋說，大眾汽車目前面臨的困境“主要源於關稅上調、保時捷產品戰略調整以及保時捷資產減值”。

今年9月，保時捷宣布推遲幾款純電動車型上線，同時專注燃油車和混合動力汽車。上個月，大眾汽車大幅下調了本年度的業績預期。根據大眾汽車的季度報告，保時捷子公司將使大眾汽車損失約47億歐元。

目前，歐洲市場需求疲軟，中國市場競爭日益激烈，而美國加征的關稅的影響也帶來重大負面影響。大眾汽車只在美國田納西州擁有一家工廠，集團旗下的其他品牌基本在美國境外生產。安特利茨表示，“關稅增加、銷量下滑每年將給集團造成高達50億歐元的損失。

此外，電動汽車利潤率較低。盡管電動車銷量增長了約三分之一，但電池成本仍然居高不下，對整體盈利產生不利影響。

不過，大眾集團第三季度營收同比增長2.3%至約803.1億歐元，這主要得益於全球汽車銷量小幅增長1%。在歐洲，每四輛電動汽車中就有一輛來自大眾汽車集團。

作者: 德才