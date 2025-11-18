大眾電腦收起訴狀 國防部討1.13億價金返還及違約金

（中央社記者曾仁凱台北18日電）大眾投控今天下午召開重大訊息記者會，說明子公司大眾電腦收到起訴狀。大眾電腦先前投標承攬國防部纖維疊層不織布標案，供應商攻衛公司以中國地區產品交貨，遭國防部向台北地方法院起訴請求返還價金，並支付懲罰性違約金與利息，共計約新台幣1億1348萬元。

大眾控代理發言人暨協理黃賀詩表示，大眾電腦已委請律師依法定程序辦理後續事宜，將依法提出答辯。

其餘因應措施方面，大眾電腦已檢討並優化採購作業流程，強化廠商背景查核評鑑及風險分級程序，並針對風險較高廠商進行不定期機動稽查，續行強化履約查核程序。

廣告 廣告

大眾控強調，截至目前，此事對公司營運、業務無重大影響。

大眾控說明，旗下子公司大眾電腦，先前投標承攬國防部纖維疊層不織布標案，由廠商攻衛公司供應產品，惟經橋頭地方檢察署偵查發現，攻衛公司未實際生產製造，而是以中國地區產品交貨，並出具不實國產證明給大眾電腦及國防部。

國防部針對攻衛公司以中國地區產品交貨，違反產地規定解除契約後，今天大眾電腦收到國防部向台北地方法院起訴請求，要求公司返還價金，並支付懲罰性違約金與利息共計約1億1348萬元起訴狀。大眾電腦已委請律師依法定程序辦理後續事宜，將依法提出答辯。（編輯：楊蘭軒）1141118