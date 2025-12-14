大石公司登記軍火槍砲品項41天拿下國防部2億標案 凌濤：超出國人三觀

桃園市議員凌濤。圖：資料照

國防部軍購案爭議持續延燒，國民黨籍桃園市議員凌濤質疑，福麥公司、大石國際負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤進一步提到，大石去(2024)年6月6日經濟部登記新增軍火槍砲品項，同年7月17日就得標2億底火標案，「僅僅花了41天」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭，還是更深層的與高層有任何關係？怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，要來分食國防大餅？未來的1.25兆特別條例還待審，國防部長顧立雄難道發發聲明就要蒙混過關？

廣告 廣告

凌濤指出，媒體傳出有人爆料大石負責人與新加坡軍火商關係，並提及該軍火商有貨源，「由蘇男出面參與國防部的軍火採購案」；什麼時候全球軍火商貨源被匡訂，有印度、有美國貨源，鎖定台灣馬桶廠商、皮鞋大廠變更商業登記，而且順利搶標，哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出。

凌濤表示，顧立雄應該清楚知道，軍火商標案表面按照程序，但其中的水深比一般政府採購更深許多，如果用有資格就帶過，太低估台灣人民的智慧。前總統蔡英文時代綠能是一門好生意，如今總統賴清德時代「更敢」，關乎台灣安全的國防軍火竟突然成為一門大生意，國人看這些人鯨吞蠶食，怵目驚心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

平警針對大型車違規強力執法 2周取締110件

全國資源回收公會理事長履新 攜手政府推動循環經濟