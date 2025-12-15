大石提告凌濤妨害名譽

桃園市議員凌濤前爆料台南鞋商「大石」拿到兩億元軍火標案，大石公司十五日委由律師許雅芬至台南地檢署對凌濤提告妨害名譽。(記者王勗翻攝)

記者王勗∕台南報導

遭桃園市議員凌濤爆料拿到兩億元軍火標案是「福麥2.0」的台南鞋商大石國際公司十五日委由律師許雅芬至南檢對凌濤提告妨害名譽。

許雅芬表示，大石公司投標國防部的標案，完全沒有任何違法或違規的情事，但凌濤先生以及相關人等，以拼湊而且是基於惡意的扭曲，公開發表不實的言論，已經嚴重毀損大石公司以及負責人、相關人的商譽以及名譽，絕對追究到底，不予寬貸。

許雅芬也指出，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購五點五六公厘底火案，共計四家廠商投標，大石公司以最低價得標。大石公司依標案所定契約規範，已經履約完畢，足見大石公司有履約能力並且符合履約規範，並無任何違法或違規情事。