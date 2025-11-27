大矽谷卡關 鍾東錦：只待中央開門

苗栗縣長鍾東錦27日縣議會總質詢說明大矽谷計畫進度，強調中央未統一主導影響招商，地方難以全面推動。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會27日總質詢，縣議員邱毓興與翁杰關切後龍產業園區、大矽谷計畫及140線拓寬工程進度。縣長鍾東錦答詢，大矽谷計畫因中央未指定主責單位，招商與土地變更受阻，縣府將分區推進、先易後難，持續爭取中央協助。

苗栗縣議會總質詢，縣議員邱毓興昨質詢指出，後龍產業園區及大矽谷計畫的進度，以及是否已完成可行性評估與招商規畫。

縣長鍾東錦答詢表示，大矽谷計畫為總統政見，但中央至今尚未明確指定主責單位，形成「找不到爹娘」的卡關狀態，導致原本熱烈的招商意願逐漸降溫。苗栗縣已充分準備，並持續向中央爭取資源與協助，希望計畫能早日落實。

廣告 廣告

鍾東錦指出，苗栗縣積極招商並舉辦多場招商說明會，吸引多家上市櫃科技大廠表態合作意願，也曾在客家圓樓宴座談中多次討論合作可能。然而由於中央政策遲未拍板，招商熱度逐漸下降，計畫實質開發進度受影響。

鍾東錦表示，苗栗縣以頭份與後龍園區做為大矽谷計畫開發主軸，頭份園區分階段開發住戶較少區域，後龍園區國有地多、土地變更容易，開發機會大，竹南特農基地受農業限制，須中央認定為重大計畫才能變更。縣府將全力推動各園區進度，確保招商與開發順利，呼籲行政院盡速落實總統政見，加快審查及協調速度，明確指定責任單位，讓桃竹苗大矽谷計畫不再空轉，強調「縣府已做好充分準備，只待中央開門。」

另外，縣議員翁杰關注140線拓寬工程進度，指出農曆年後將動工，但苑南陸橋及穿越台61線路段仍受阻，房裡匝道案協調瓶頸尚待突破。

交工處長古明弘表示，140線2期工程將分兩階段施作，第1期為苑南陸橋改建，第2期涵蓋陸橋至西濱路段，已盤整並完成可行性評估規畫，預估經費約450萬元，將持續爭取中央生活圈計畫規畫費，並與台中市政府及公路局協調，確保工程銜接。