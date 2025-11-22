大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排
中國與日本緊張關係持續升溫，甚至火藥味更濃了，中國大減前往日本的航班，到明年三月。首相高市早苗的涉台言論，引發中國當局不滿，中國駐日大使更貼出聯合國憲章，揚言中國可以對日本動武。
中日關係緊張，也讓越來越多航空公司跟進，調整往返日本的航班。中國三大航空公司，包括中國國際航空都已經宣布可以免費退改票，而從11月底到明年3月往返日本航班都已經縮減到只有週五週六運營。
中日火藥味越燒越旺，多家航空公司動作也跟著變大，不是暫停取消，就是減少往返日本航班，最新傳出中國國際航空，準備從11月底，一路砍到明年3月，連春節長假期，這種搶破頭的黃金時段也照砍不誤，而理由呢？官方說，沒有飛機可安排，態度很清楚，就是要跟日本來硬的。
中國民眾：「真把自己當根蔥了，美國爹也不敢跟我們這麼聊天，不給我認錯，把那幾句話給我收回去，你必須在你的立場上改變，不然別聊。」
中國民眾火力全開，官方也火氣騰騰，中國駐日大使21日發布文章，直接來個憲章三連發，引用《聯合國憲章》違憲第53條、77條、107條，似乎在暗示中國有權對日本動武，但隨即被日本網友洗版打臉，反嗆通通都是過時條款。
國際政治研究教授納吉：「我不認為，（中日衝突）已經到了高點，我認為這才剛開始，中國對日本施壓，現在才剛起步，重要的是，要看其他國家如何反應。」
中日關係持續緊張，沖繩宮古島也繃緊神經，因為距離台灣只有290公里，台灣有事，他們很難沒事。20日晚間已經進行了百人撤離演練，確保在緊急狀況下，島上12萬人能及時全身而退，雖然這是既定演習，卻也不免引發聯想。
日本前首相麻生太郎（2023／8）：「要有打仗的覺悟，必須明確讓對手知道，為了維護台海安全，我們有可能動用武力。」
把高市早苗推上首相大位的自民黨最高顧問麻生太郎，2年前訪台拋出美日同盟，會為台海不惜一戰的言論，最近又再登上熱搜，網路上瀰漫著要戰就戰的氣息，這場中日角力恐怕真的才剛剛進入第一回合。
