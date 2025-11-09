大研生醫前3季營收、獲利寫新高 EPS3.44元

▲大研生醫董事長張家銘。（圖／大研生醫提供）

[NOWnews今日新聞] 保健食品大研生醫今年9月掛牌上市，日前公布第三季財報，前三季營收12.38億元創新高、獲利年增316%。大研生醫董事長張家銘表示，主要來自保健品市場持續擴張與海外布局成果顯現，期待日本市場表現，成為重要海外成長引擎。

大研生醫前三季合併營收為新台幣12.38億元，年增51.38%，累積稅後淨利為新台幣2.13億元，年增躍增316.7%，每股盈餘(EPS）達3.44元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。張家銘指出，第三季營收與獲利成長，主要來自保健品市場持續擴張與海外布局成果顯現；日本市場自年初啟動營運以來表現亮眼，第三季營收相較第二季成長逾五成，顯示國際化策略逐步落實。

張家銘說，日本市場仍處成長初期，獲利貢獻尚未完全顯現，但隨著品牌知名度提升及通路拓展，未來將成為公司重要的海外成長引擎。公司展望第四季，隨電商旺季到來及雙11購物促銷檔期啟動，將持續挹注整體營運動能。

大研生醫獲國際市調公司尼爾森愛科認證，穩居台灣線上保健食品類銷售第一品牌，顯示品牌長期深耕與消費者信任的成果。迎接年底電商旺季，大研生醫亦推出年度最大檔期「雙11健康盛典」，以多重優惠回饋消費者；經典熱銷商品如魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴等全面下殺至年度最低價，並加碼滿額贈禮、抽獎活動等五重好康，預期可進一步推升第四季業績表現。

展望未來，大研生醫將持續深化日本與澳洲市場投資布局，推動新品研發與通路效益提升，強化在台灣市場的領導地位。公司同時積極推進「七大戰略引擎」計畫，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等面向，期望透過整合研發、科技與品牌實力，打造具國際競爭力的健康科技產業鏈，穩健成長並持續回饋股東，邁向亞洲頂尖健康科技品牌的目標。

