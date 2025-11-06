大研生醫通過股票一拆十 每張不到2萬元

▲大研生醫董事長張家銘表示，期待股票分拆後降低投資門檻，活絡市場交易。（圖／大研生醫提供）

[NOWnews今日新聞] 上市保健食品大研生醫今（6）開股東臨時會，通過股票分拆，一拆十；以收盤價187元計算，分割後每張股票不到2萬元。董事長張家銘表示，希望透過股票一拆十提升市場流通性，活絡市場教育；同時股東會也通過取得或處分資產處理程序議案，盼有助於公司布局日本及澳洲等海外市場。

大研生醫今召開2025年第一次股東臨時會，出席股數達73.37%，會中通過包括修訂公司章程案、修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。其中通過之修改公司章程，變更每股面額，從10元變更為1元，相當於股票一拆十。大研生醫今收盤價187元，股票分割案通過後，將依程序報請主管機關核准，待核准後正式實施。

另外，大研生醫也發布重訊代子公司大研生醫併購投資股份有限公司公告投資設立澳洲子公司。

張家銘指出，期待透過股票一拆十，提升市場流通性，降低投資門檻,活絡市場交易，而通過取得或處分資產處理程序議案則是因隨著資本市場基礎日益穩健，將有助於公司布局日本及澳洲等海外市場，支持國際化發展策略的推進。

此外，因應年底電商旺季來臨，大研生醫推出年度最大銷售檔期「雙 11 健康盛典」活動，祭出多重優惠方案迎戰年終消費熱潮。包括魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴Q10等經典熱銷商品全面祭出年度最優惠價格ㄝ並加碼推出滿額五重豪禮回饋。下單即享抽獎資格，有機會將價值萬元的膠原蛋白、iPhone 17 Pro 等重量級贈品帶回家。

此外，大研生醫也預計在年底前推出至少五款全新產品，鎖定不同消費族群的健康需求，增加第四季銷售動能。

