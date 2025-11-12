大砲打小鳥？！美軍最大航艦抵加勒比海 美媒：打擊群火力遠超走私毒品小船

美國海軍最大戰艦「福特號（CVN-78）」航空母艦，11日抵達加勒比海域，顯示美國在拉丁美洲最大軍事集結行動進入新階段。 圖：翻攝US NAVY





[Newtalk新聞] 美國海軍最大戰艦「福特號（USS Gerald R. Ford CVN-78）」航空母艦，11日抵達加勒比海域，顯示美國在拉丁美洲最大軍事集結行動進入新階段。五角大廈表示，福特號打擊群部署，目的在於強化偵測、監控並破壞非法活動，特別針對涉嫌走私毒品的船隻。但美國媒體《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）直言，該航艦艦群的強大火力遠超打擊小型走私艇所需，質疑川普政府實際意圖。

福特號是全球最大核動力航艦，滿載逾4,000名水兵及75架戰機，包括F/A-18超級大黃蜂戰鬥機及E-2鷹眼預警機，打擊群納編有勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「馬漢號（USS Mahan DDG-72）」、「邱吉爾號（USS Winston S. Churchill DDG-81）」及「班布里奇號（USS Bainbridge DDG-96）」。航艦及打擊群加入使美國南方司令部（SOUTHCOM）轄區內總兵力激增至約15,000人，包括8艘戰艦、F-35隱形戰機、MQ-9死神無人機及核潛艦。這是自1989年入侵巴拿馬以來，美國在該地區最大規模部署，遠超以往海岸警衛隊的常規緝毒巡邏。

行動源於川普8月底簽署的行政命令，將拉美毒梟定性為「毒品恐怖分子」，授權軍方動用致命武力。自9月起，美軍已發動19次空襲，擊沉19艘涉嫌走私船隻，造成至少76人死亡，其中多數發生在加勒比海及東太平洋。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）11日宣布，最新兩次打擊於上週日發生在太平洋，擊斃6人。白宮強調，行動目的在阻斷芬太尼等毒品流入美國，兌現川普競選承諾，但至今未公開船上毒品證據，引發英國暫停部分情報共享。

川普打擊毒犯行動引發南美區域緊張，11月哥倫比亞舉行的拉美及加勒比國家共同體（CELAC）峰會，58國聯署譴責「任何違反聯合國憲章的武力使用」，雖未點名美國，但專家警告，火力升級恐加劇區域不穩，英國及歐盟呼籲克制。國際觀察家質疑，如此龐大武力是否隱藏地緣政治野心。

