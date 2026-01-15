大社區蜜棗新鮮登場 品質評鑑為產季行銷暖身

高雄市大社區一年一度的優質蜜棗即將進入產季，為提升整體品質並提前布局市場行銷，大社區農會於今(十五)日舉辦「大社區蜜棗品質評鑑與推廣活動」，邀集在地產銷班農友共襄盛舉，透過專業評選機制，選出冠、亞、季軍及優勝共九名，展現大社區蜜棗多元品種與優良栽培成果，為新一年度產季揭開序幕。(見圖)

今年大社區蜜棗將陸續上市的品種相當豐富，包括口感清脆、甜度表現穩定的「雪麗蜜棗（台農十三號）」；果型飽滿、風味均衡的「珍寶蜜棗（高雄八號）」；以及深受市場青睞、果肉細緻多汁的「珍愛蜜棗（高雄十二號）」。此外，於農曆年後接續上市的「珍蜜蜜棗（高雄十一號）」，又稱「爆漿蜜棗」，以汁多鮮甜著稱，將延續產季熱度，提供消費者更多元的選擇。

大社區農會總幹事謝清標表示，大社區蜜棗種植面積約八十公頃，擁有良好的氣候條件與肥沃土壤，搭配農友採用溫網室栽培及友善草生栽培管理方式，所生產的蜜棗安全健康、品質穩定，果實甜脆爽口、皮薄肉質細緻，馳名國內外；透過這次品質評鑑活動，不僅讓優質蜜棗脫穎而出，也有助於建立消費者對大社區蜜棗品牌的信心，為產季上市提前暖身。

謝清標強調，未來大社區農會將持續結合通路推廣、展售活動及食農教育等多元行銷方式，強化在地特色蜜棗的市場能見度，誠摯邀請民眾於產季期間選購大社區新鮮蜜棗，可透過網路、電話或親臨現場訂購，以實際行動支持在地農業發展。