大社蜜棗產季暖身開跑 品質評鑑領軍甜蜜上市

高雄市大社區年度指標性農產──蜜棗，即將邁入盛產期。為提升整體品質並提前布局市場行銷，大社區農會於15日舉辦「大社區蜜棗品質評鑑與推廣活動」，邀集在地產銷班農友同場競技，透過專業評選機制，選出冠、亞、季軍及優勝共九名優秀農友，展現大社蜜棗多元品種與精緻栽培成果，為新年度產季正式揭開序幕。

↑圖說：高雄市大社區蜜棗即將邁入盛產期。（圖片來源：高雄市農業局提供）

今年大社蜜棗品項齊全，將依序上市。包含口感清脆、甜度穩定的「雪麗蜜棗（台農13號）」；果型渾圓、風味均衡的「珍寶蜜棗（高雄8號）」；以及果肉細緻、多汁爽口、深受市場青睞的「珍愛蜜棗（高雄12號）」。而農曆年後登場的「珍蜜蜜棗（高雄11號）」，又稱「爆漿蜜棗」，以汁多味甜著稱，將持續延燒產季熱度，滿足消費者多元需求。

↑圖說：115年度「大社區蜜棗品質評鑑」冠軍 孫重塭(中)、亞軍 陳佑誠(右)、季軍 蘇晁弘(左)（圖片來源：高雄市農業局提供）

大社區農會總幹事謝清標表示，大社區蜜棗種植面積約80公頃，擁有良好的氣候條件與肥沃土壤，農友多採用溫網室及友善草生栽培管理，兼顧生產安全與環境永續，所生產的蜜棗品質穩定、甜脆爽口，早已打響名號。透過品質評鑑制度，不僅讓優質產品脫穎而出，也有助於深化消費者對大社蜜棗品牌的信賴，為正式上市提前暖身。

↑圖說：大社區農會總幹事謝清標邀請民眾於產季期間選購大社區新鮮蜜棗，以實際行動支持在地農業發展。（圖片來源：高雄市農業局提供）

謝清標指出，未來農會將持續結合多元通路、展售活動與食農教育推廣，強化在地蜜棗的市場能見度，並邀請民眾在產季期間踴躍選購，可透過網路、電話或親臨產地訂購，以實際行動支持在地農業，品嚐大社區最具代表性的甜蜜滋味。

