大神級永續機構CDP水資源評比揭曉 和碩拿下A級評等

圖為和碩董事長童子賢。

和碩宣布，2025年度國際碳揭露計畫（CDP, Carbon Disclosure Project）水資源問卷評比中，榮獲最高等級A級評等，顯示和碩在水資源管理、風險因應及資訊揭露等面向已達國際水準。

和碩表示，工廠的生產過程中，用水來源主要屬於民生用水，各營運據點皆依照法規進行汙水管理，並定期檢測水質，以確保排放符合相關規範，同時，和碩已承諾集團節水目標，持續推動節水改善措施，加強面對氣候變遷與水資源風險的營運韌性，和碩將持續深化水資源治理與永續行動，攜手價值鏈夥伴，共同推動資源永續利用，為企業長期價值與環境保護創造正向影響。

CDP為全球重要的環境資訊揭露平台，其評等結果廣受投資人、品牌客戶及利害關係人關注。和碩認為，此次獲得A級肯定，不僅反映公司已將水資源管理系統性地納入營運決策，也透過制度化管理與績效追蹤持續提升用水效率、降低環境影響。



