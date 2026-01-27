大神霍諾德攻頂台北101大樓 24小時漲粉50萬

美國攀岩好手霍諾德成功攻頂台北101大樓後粉絲增加50萬人。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國攀岩專家霍諾德(Alex Honnold)日前成功徒手攀登上台北101大樓，花費91分鐘攻頂，瞬間成為全球熱門話題。他成功攻頂後IG人數在24小時之內漲粉50萬人，目前追蹤數破363萬。

霍諾德成功攻頂台北101的消息也已經傳到全世界各地。(資料照，記者潘少棠攝)

霍諾德攀登台北101大樓前，IG粉絲人數298萬，攻頂成功之後，增加到346萬，目前更達到364.4萬人，短短24小時內就增加了50萬追蹤者。

個性低調的霍諾德從上週開始就開始不斷發布與攀登台北101大樓相關文章，其中他在台北101頂端的自拍照，更吸引超過98萬人按讚。

