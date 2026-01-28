大票人不解「海帶為什麼要打結？」菜販揭3大主因

生活中心／倪譽瑋報導

海帶結是滷味或煮湯常見食材，日前網路社群上有關於「海帶打結是靠人工的嗎？」的話題掀起熱議，連帶引起眾人對「海帶為什麼要打結？」的疑惑。常分享市場知識的資深菜販廖炯程曾發文說明，海帶打結有人工，也有機器代勞；而打結主因是可避免沾鍋、方便夾取、增加口感層次。

海帶打結靠人工？海帶為什麼要打結？網友想破頭

日前網友在社群平台Threads上提問，吃飯時常見的海帶結，「這個結到底是人打結的，還是機器打結的？」大家紛紛回應，「以前人工比較多，現在9成9都是機器打的」、「小時候周邊很多鄰居家都在做代工海帶打結」；也有人提出其他問題「我更好奇為什麼要把它打結，原本的樣子不好嗎？」「海帶為什麼要打結？」。

2025年廖炯程曾說明，一些海帶結是靠機器代勞，一些是人工一顆一顆打出來的，部分人在海帶工廠綁了一輩子成為「資深大姐」。關於打結工法，廖炯程指出，海帶在採收時是大片、像布一樣柔軟，經過熱水燙洗、日曬風乾後成乾貨，重新泡發回來、裁剪成長條狀，接著打結工人一手抓著海帶條、一手翻腕打結，再拿刀快速裁斷，做出一段段海帶結。

菜販廖炯程揭「海帶結」3優勢 好煮又好吃

至於網友問到「海帶為什麼要打結？」廖炯程也有針對這部分解答，打結有助於「避免沾鍋、疊黏在一起」，水煮時如果沒打結，整片的海帶容易黏在鍋底燒焦，打結可讓它在湯裡、滷鍋裡自由翻滾。此外，打結也能「方便夾取」，海帶含有天然的可溶性海藻膠，煮過後會變得「咕溜咕溜」，一片片扁平的海帶很容易滑掉。

最後，海帶打結可「增加口感層次」，海帶結在咀嚼時會更Q、更紮實，比起一大片海帶吃起來有層次、有彈性。廖炯程補充，部分海帶結是人工手打出來的「下次吃到，不妨默默感謝一下那個把它打結的雙手。多了這一個『結』，讓我們吃得方便、口感升級、還多了一則冷知識！」

