大票人搶買麥當勞奶昔 他曝口感吐3字：難怪以前會停賣

麥當勞經典奶昔停賣9年後，昨於全台12間限定門市回歸，吸引大批民眾排隊搶購，一名網友分享試喝心得，直呼「超甜喝不下去」，形容口感像融化的蛋捲冰淇淋，引發其他網友共鳴；也有自稱曾在麥當勞打工的網友留言表示，奶昔過去因銷量不佳才停賣，「台灣人都這樣莫名其妙，賣的時候沒人買，停賣時要求回歸」。

原PO昨（19日）在Threads發文表示，他到麥當勞限定門市買奶昔試喝，直言「我終於知道為什麼停賣9年，根本是融化的蛋捲冰淇淋。」他說奶昔喝起來超級甜，但仍覺得奶昔大哥很可愛。

貼文引起討論，一名自稱曾是「麥袍」的網友分享，以前在麥當勞打工時，白天班一天賣不到5杯奶昔，覺得停賣合理，他直言「台灣人都這樣莫名其妙，賣的時候沒人買，停賣時要求回歸。」焦糖奶茶回歸後，銷量仍不理想就是個例子。

此外，也有網友表示，台灣停賣奶昔期間曾到其他國家的麥當勞購買，結果第一口就覺得太甜，喝不完只好丟掉，「上次帶朋友去東京玩，她一下飛機就吵要喝麥當勞奶昔，喝完後喊什麼難喝又甜得要死」、「終於有人說實話了，我很常去香港，有一次買了，我真的喝不下去整杯，最後剩半杯垃圾桶見」。

麥當勞奶昔之前因銷售不佳，於2016年11月9日無預警停賣，昨天奶昔回歸，上午10點30分起在全台限定12間門市試賣，吸引大量民眾排隊搶購，有人早上7點多就到門市卡位，排隊人龍直到昨深夜仍未散去；此外，全台門市也同步開賣去年在韓國熱銷的「奶昔大哥毛毛包」，也引起大票人搶買。

