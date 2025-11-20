大票人曝LINE「內建相機黑屏」故障 內行人：等更新

許多人在生活各方面會用到通訊軟體LINE，但最近陸續有民眾指出，LINE內建的相機功能無法正常開啟，拍照只能「盲拍」，手機重開機、重新安裝APP也未能修復，有內行人指出問題關鍵可能是「它」。

近日LINE爆出內建相機故障災情。（示意圖／翻攝自LINE APP頁面）

有LINE用戶在社群平台如Mobile01發文求助，他表示近期陸續更新完One UI 8、Android 16，當他要在聊天期間使用LINE的內建相機時，啟動相機功能竟螢幕全黑，直接按快門拍照會有聲音，也會顯示所拍攝的畫面，但螢幕在拍攝過程看不到對焦物，變成「盲拍」。

他也確認手機和手機的相機均正常，可是清除快取、重新安裝LINE都沒能解決LINE內建相機異常問題。

貼文傳開後，不少用戶也留言回報災情，「我家兩支A55系統都更新了，一支正常-LINE 15.17.0，一支黑畫面-LINE 15.18.1，可能是LINE的問題」、「昨天也突然發現會這樣子，想說再用別的通訊軟體試看看，都是正常的，看起來應該是LINE的問題」、「LINE 15.18.1 對我這台是如同上面網友們也一樣問題」、「我也是Z FLIP 7，一樣拍照黑屏」、「A55+1，重新開機，重新下載line都沒用」。

由於在其他社群平台也有民眾反映類似問題，對此，有通訊行業者發文推測，本次狀況源頭可能出在LINE本身，而不是用戶的手機或相機問題，建議大家等LINE推出新版本再更新即可。

