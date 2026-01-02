大票人看病快20分鐘「他30秒結束超疑惑」！醫曝3特徵享尊榮待遇

近日有網友發文詢問，每次看醫生，自己都是30秒就結束，但發現有的患者可以在診間待個10-20分鐘，讓人非常好奇。文章曝光後，引發民眾熱議，有人直言，很多老人都是進去聊天，所以會拖到時間。ICU醫師陳志金則回應，其實病患有「3大特徵」，才能享受到30秒看診的尊榮待遇。

原PO在Threads上發文稱，他真的非常好奇一件事，為什麼每次看醫生，自己大概30秒內就解決，但是其他病患都可以待10-20分鐘。他補充，知道有人可能病情比較嚴重，但他遇到的情況是前面可能10位，每一位都待滿10~20分鐘這樣的情況，不是只有其中一位很久。

對此，網友紛紛留言表示，「看很快代表你是正常人，能正常溝通的人」、「勸你不要羨慕看得比你久的人，他明天還在不在都是個問題」、「下次去小醫院就好，老人家很愛去大醫院排隊」、「老人瞎聊，年輕人都是這個吃藥、那個復健、下去照光，掰掰就離開了」、「你不會希望醫師皺著眉頭跟你懇談1-20分鐘的，相信我」。

此外，一個前護理師也證實，「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的」。醫師陳志金則表示，若是病人具有回診追蹤，且病情單純，能清楚掌握自己的病情、表達力好、理解力強3大特徵，就能享有30秒看診的尊榮待遇。

