即時中心／黃于庭報導

疫情後旅遊景氣復甦，出國人數漸增，不過務必特別留意我國入境規定，免得一不小心就損失錢財。近日有網友前往泰國，購買當地熱門零食「雞皮餅乾」，返台時才驚覺這不能帶入境，緊急去防疫櫃檯自行通報，所幸沒被開罰。事實上，防檢署曾提醒，豬、牛、羊、雞等禽畜肉類製品，都不能帶回國，最重可開罰100萬元。

該名網友於社群平台Threads發文表示，自己與友人攜帶4包機皮餅乾回國，同班機旅客也帶了很多包，落地時仔細查看禁帶物品，才發現不能入境，一行人趕快跑去防疫櫃檯自行通報，才沒有被罰錢，他也提醒「寒假開始學生們陸續出國，在此通知幫你省3萬」。

貼文曝光後，吸引不少網友留言「去防疫櫃檯自行通報或是怕有問題的拿去詢問，都是safe的，不要闖關，被狗狗聞到就是罰錢」、「福岡雞皮餅乾也是喔！之前剛禁的時候不知道，而且日本又是綠色通道，後來看網友提醒才知道」、「對東西有疑慮，只要走防疫申報櫃檯主動詢問，不管有沒有違法都不會被罰，不能帶的就當場沒收而已」。

事實上，防檢署曾提醒，禽畜肉類製品如豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等，都不能帶入境，以及含禽畜成分的寵物食品，還有蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮，同樣屬管制物品，民眾較易踩雷的東西也包括含動物性的犬貓食品、糖心蛋、炸雞皮。若違規初犯可罰3萬元，再犯罰30萬，第3次起最重可罰100萬。

原文出處：快新聞／大票人踩雷！回國帶「這款」熱門零食入境 防檢署證實可罰百萬

