大票出國搭「最香班機」 他曬候機室人潮盛況：都飛東京

一名男子5日凌晨在桃園機場準備飛往日本東京，他發現候機室擠滿等待出國的旅客，將其拍下PO上網後引發討論，一票人讚紅眼班機「最香」，早上抵達就能開始玩，不浪費任何時間；但也有網友持反意見說，年過30後搭紅眼班機容易疲累，認為這種體驗年輕時玩一次就足夠。

原PO近日於Threads發文指出，凌晨的桃園機場候機室擠滿旅客，讓他直呼「2點的紅眼班機，飛東京的人也太多了吧！」。從他上傳的照片可見，候機室座位坐滿了人，甚至不少旅客席地而坐。

貼文引起討論後，一名網友說，凌晨2點的紅眼班機是「最香的」，當天下班後，深夜抵達機場報到，2點起飛，到日本約6點，到飯店櫃台寄放行李，就可以一整天玩好玩滿，該留言引發共鳴，「我也喜歡飛紅眼，上機直接睡到下飛機就開始玩，完全沒有浪費時間」、「我很喜歡紅眼班機，因為我不需要睡覺」、「我也喜歡飛這個時段，到日本剛好開始一天行程」。

留言中大票人說，20幾歲時搭紅眼班機出國玩，體力還可以負荷，但年過30後，再搭紅眼班機，早上抵達目的地，開始走行程，結果不到中午就開始覺得疲累，直言要搭紅眼班機的體驗，人生一次就夠了，「年紀大了就沒辦法選這時段了，太累」、「老了，不適合再這樣搞了」。

