大票網友已領到普發一萬 他曝「至今還沒登記」意外掀共鳴

普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳，在社群上掀起一陣熱議，有網友也坦言至今還沒上網登記，忍不住好奇「有人跟我一樣嗎？」意外掀起大票網友共鳴。

普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳。（示意圖／Getty Images）

首批普發一萬陸續入帳，有網友也在論壇Threads發文，坦言至今還沒上網登記，忍不住好奇的經驗談，「有人跟我一樣…普發現金到現在連登記都沒登記的嗎？」

不少網友分享「入帳了，不用出門排隊領超方便」、「ㄟ..我入帳了，ATM要按很久，如果後面有人排隊我會有壓力」、「我是登記了懶得跑ATM哈哈哈，今天已經入帳了」、「我戶頭已經進帳了，我是比較不喜歡排隊、出門，能網上解決最好」、「9號花了5分鐘登記，早上手機通知到帳了」、「按表乖乖登記 今天早上被一萬塊砸醒了」、「我是準時登記、今天已入帳」、「登記真的很方便，資料填一填不用5分鐘，今天已看到入帳」、「我昨天才登記 今天到帳了」、「跟著時間表登記的，已經入帳囉！」

也有網友坦言想等ATM開放領取普發現金再領「我們家都還沒...不急」、「沒登記，早領早花光，暫時先把小確幸留在未來好了」、「完全沒登記，等著提款機領」、「因為要輸入個資，謹慎點我還是ATM處理了（好怕假網站）」、「有天經過沒人再去ATM用就好，畢竟是1萬不是100萬」、「等ATM領錢了」、「等著ATM提領，詐騙太多很多人不想上網登記」、「我也沒登記，打算ATM領現就好，不急」、「我也打算17號ATM按一按就好」。

