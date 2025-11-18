大福公司無預警停航小琉球航線 屏縣府全面收回泊席位

鹽琉線航運中心持續營運，但短期內僅聯營處公司的1班次船班。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東往返小琉球航線、以鹽埔泊區為母港並對開琉球大福港的大福航運公司，上週無預警宣布將於今天(18日)暫停航線，屏東縣政府今與航港局及大福航運召開因應會議，縣府強調，前次收回泊席位後，大福公司顯然並無積極改善營運，將再收回所剩的2泊席位，而基於健全人民通行權整體環境，強烈建議航港局應考量收回航線。

大福琉球航運2020年中以鹽埔泊區為母港開航，疫情解封後迎來國旅報復潮，航港局及屏縣府更打造嶄新的鹽琉船運服務中心，去年進駐後獲得4席泊席位中的3席，客運量逐月攀升。

未料大福公司的後勤並未跟上，竟在連假因船隻損壞減班，甚至必須請同業幫忙載送，成為營運轉捩點，而之後暑假旺季前，竟縮減為每天2航次因應。

屏縣府強調，縣政府核准泊席位後，才會由該公司向航港局核准航線，大福公司自上次先收回1泊席位後無改善，這次無預警停航，縣府會將另外2席泊席位追回，強烈建議航港局收回航線。

另一方面，也將持續積極尋找其他航運業者盡快投入營運，3收回泊席位將「虛位以待」新船商進場，確保民眾權益與旅運需求，將影響程度降至最低，也要求大福公司一定要將預定旅客的船程妥善安排。

鹽琉線元老的大福琉球航運停航，鹽琉線航運中心則持續營運。(記者陳彥廷攝)

