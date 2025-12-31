大秀冰塊腹肌！黃國昌健身有成發行寫真集 自評「不輸新北消防猛男」

民眾黨主席黃國昌今天（31日）曝光一段影片，紀錄自己這1年來的健身歷程，更脫掉上衣秀出腹肌，大方展示好身材。（圖／取自黃國昌YT）

民眾黨主席黃國昌日前直播開箱新北市長競選總部時預告自己31日要發行個人寫真集，還自評「實力不輸新北消防猛男」。而黃國昌今天（31日）曝光一段影片，紀錄自己這1年來的健身歷程，更脫掉上衣秀出腹肌，大方展示好身材。

黃國昌今天中午在臉書發文曝光一段影片，與粉絲們分享自己這1年來的健身歷程，他在影片中曝光去年體重達94公斤、體脂率達31.6%，但這1年來，他幾乎不碰鹹酥雞、下班後的活動就是到健身房報到，而最後在受到網紅「館長」陳之漢特訓後，成功甩掉肥肉，獲得結實腹肌好身材。

廣告 廣告

黃國昌表示，2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」。

黃國昌說，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。



回到原文

更多鏡報報導

陳菊因病請假1年！黃國昌轟：監察院成肥貓院「有無院長都沒差？」

鄭麗文喊徵召李四川選新北市長 黃國昌：尊重國民黨內民主程序

黃國昌不滿「被賴清德指擁抱習近平」喊告 總統府冷回：在野先回立院做正事