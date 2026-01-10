大秀小米電動車銷量！雷軍發豪語：特斯拉並非不可戰勝

大陸中心／倪譽瑋報導

國際電動車大廠特斯拉在中國銷售，與也有做電動車的小米成競爭對手。2026年初，小米集團董事長雷軍秀出旗下電動車在中國的銷量，只見SU7已在2025年贏過特斯拉的Model 3、YU7則持續追逐Model Y，雷軍對這銷售數據感到自豪，高呼「特斯拉確實強，但並非不可戰勝！」

雷軍指出，2024年小米推出SU7，上市後市場關注度逐年上升，僅僅1年9個月時間，SU7交付超過了36萬輛車，月均超過1.7萬輛，後續帶起的熱度也「一直火爆到今天。」他感謝每一位選擇SU7的朋友「謝謝大家的支持，我們一起創造了這個奇蹟！」

雷軍也引述中國汽車資訊平台《易車》公布的2025年汽車銷量，當年12月中國的乘用車銷量，特斯拉Model Y以約6.6萬輛奪下第一，小米YU7以約3.9萬輛奪下第三。更亮眼的是2025年中國20萬人民幣（約新台幣90萬元）以上轎車銷量排行，小米SU7以約25.8萬輛奪下第一，打敗特斯拉的Model 3（第五名）。

雷軍為SU7擊敗Model 3感到自豪，「出色的產品力和品質，才會有這樣的銷售量。」雖然YU7銷售量和Model Y有差距，但該車只上市6個月，雷軍相信假以時日YU7也能一較高下。綜合自家電動車接連在銷量奪榜，雷軍高呼「特斯拉確實強，但並非不可戰勝！」

