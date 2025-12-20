大秦雄風來台 兵馬俑魅力再現

中國大陸宋慶齡基金會支持，並由陝西省文物交流協會、陝西省文物交流中心、秦始皇帝陵博物院及中華翰維文化推廣協會共同主辦的「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」20日開幕，展出涵蓋秦代歷史文化脈絡、秦始皇帝陵重要考古發現，並展出將軍俑、跪射俑等高品質複製俑。

文化部前文化資產局局長施國隆在開幕致詞時表示，兵馬俑被譽為世界第八大奇蹟，秦陵積累半世紀的保護文化遺產觀念與技術，值得台灣借鏡與學習。

中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖指出，去年首屆「大秦雄風」展覽吸引超過10萬人次參觀，顯示台灣民眾對秦文化與兵馬俑的喜愛，本次展覽以「精華篇」形式首度在台北展出，也預告第二波正式巡展計畫也即將啟動。

開幕式結束後，台北故宮博物院器物處科長蔡慶良以「啟土立基」為題進行秦文化專題講座，從歷史背景、制度發展與文化影響等面向，深入介紹秦代對後世的深遠影響，帶領學員認識鮮為人知的秦代故事。

為提升教育意義，主辦單位規畫多項互動體驗，包括「文物發掘體驗」、「文物對對碰」、「小小文物修復師」及「兵馬俑套色明信片製作」等活動，並設計「秦小兵出任務」學習小手冊，提供學童及親子團隊闖關學習。

「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」20日在台北市客家文化中心3樓展廳隆重開幕，展期至12月28日止。活動透過圖文展示與多元互動體驗，帶領民眾深入認識秦代歷史文化與兵馬俑考古成果。詳情可洽主辦單位。