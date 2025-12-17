大稻埕三代董座拚都更！毅聯首馥「一坪換一坪」結盟日商大林組 搶進西區國門

毅聯建設與正式聘請日商台灣大林組擔任「毅聯首馥」建案的營建總顧問。徐筱嵐攝



隨著「台北雙星」國門計畫啟動，大同區都更指標新案「毅聯首馥」今（12/17）日正式公開，深耕在地的毅聯建設宣布與擁有130年歷史的日商台灣大林組攜手合作，要為工程品質嚴格把關。毅聯建設董座陳啟育表示，身為大稻埕第三代，都更對象都是老鄰居，肩負的責任重大，除了防水保固從5年延長到10年，採取制震雙塔設計，更秉持「一坪換一坪」的原則，讓多數地主在一年的時間同意都更。

負責全案銷售的巨將創意團隊表示，「毅聯首馥」位於民權西路站與大橋頭站間，基地面積626坪、三面臨路，預計打造15層與18層兩棟住宅，規劃2至4房、20至45坪，包含8戶的店面，總戶數180戶，總價在2500萬至6000萬元之間，總銷45億元，成交均價落在110萬元。

廣告 廣告

位於台北市大同區的都更新案「毅聯首馥」正式公開，毅聯建設董事長陳啟育、巨將創意團隊董事長張鴻遠說明。徐筱嵐攝

銷售人員透露，本案自9月以來，已銷售約6成，但讓人跌破眼鏡的是，在小宅當道的年代，3、4房型的產品毅外地搶手，甚至超過2房型的銷售，買方以在地換屋族為主，占比來到5成，還有來自中山區、士林區、新北板橋一帶的客群，以及首購族，顯示市場以剛需為主。

毅聯建設自2011年成立迄今，深耕北市大同區，長期關注都市更新案。董事長陳啟育說，他是土生土長的大稻埕第三代，祖父從事木炭生意，父親則經營瓦斯行，從小在大同區成長，對當地有深厚的情感，相較於其他行政區，大同區因為開發較早，老舊房屋較多，才會希望透過都更讓當地重獲新生。

陳啟育直言，由於多數地主都是認識的長輩或鄰居，「房屋的結構要安全、品質要好，不然無法交代」，他曾經在大陸工程任職，深知工程品質的重要性，所以，找來具有百年歷史的「大林組」擔任營建總顧問，這也是毅聯建設在大同區的第五個都更案。

毅聯建設董事長陳啟育。徐筱嵐攝

由於都更的整合過程往往曠日廢時，陳啟育提到，毅聯首馥整合約五年的時間，約莫一年多的時間，就讓50多戶、70名所有權人同意，然而，其中涉及台灣銀行的土地，加上公股銀行必須確認都更送件，立案才能啟動董事會處分程序，並報請立法院同意，就花費四年多等待，已經算是進度很快的案子。

面對都更的難題，陳啟育坦言，先前的第三案「城市莊園」耗時十四年進行整合，由於住戶多半是年長者，對都更的概念較排斥，光是與住戶磨合溝通就花十年左右，儘管市府有強拆條款，但從未想過動用，只有靠時間與誠意，才能獲得皆大歡喜的結果。

他認為，儘管房市交易清淡，反觀都更是雙北的顯學，屋主需要新房屋，建商只要拿出誠意，就能獲得地主們同意，而都更整合最理想的方式就是以「室內空間一坪換一坪」，有鑑於早期公寓的公設比低，現在大樓公設比至少3成以上，如果不能做到一坪換一坪，許多地主反應「都更後怕人住不下」，自然不輕易點頭。

陳啟育透露，未來計畫在首馥基地旁續推二期，目前包含內湖健康路、環山路及新店北新路等案也都已送件，尤其內湖兩案的地主整合度已達100%，評估最快一年左右即可推案。另外，看待明年房市，他也樂觀應對，受到營造與人工成本上漲影響，建商策略已從「創新高價」轉為「價格維穩」，以確保去化，加上美國持續量化寬鬆（ QE），在市場資金充沛下，明年買氣可望好轉。

更多太報報導

蕭美琴讚估價師公道伯！全聯會憂超貸風險 籲政府速建「獨立估價制度」

北市資深名宅逆襲！30年以上交易13筆 「這因素」成身價保證

「廢土之亂」牽動房市 祝文宇：土方費暴增5到6倍 墊高成本衝擊低房價區