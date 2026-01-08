大立光上季毛利率不如預期

大立光（3008）昨（8）日公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%，年減22.4%，每股純益50.4元；單季毛利率47.75%，僅季增0.5個百分點，不如預期。

大立光2025年全年稅後純益212.82億元，年減18%；毛利率50.37%，年減2.12個百分點；每股純益159.46元。因新台幣對美元匯率走貶，上季業外匯兌收益約8億元。

針對毛利率不如市場預期，大立光董事長林恩平昨日表示，主要因上季有存貨報廢，因開模效率不好的機種，不利於毛利率。

廣告 廣告

他說，機種數多、但生產數量不多，製造時間不夠長，這比較不利。

針對本季毛利率表現，林恩平表示，價格已穩定，良率永遠都有努力的空間，到一定程度就穩定了。

法人追問，本季產能利用率較低，是否因下半年的鏡頭規格比較不一樣，不同於以往會在上半年先生產，林恩平直言，談好的數量仍會在第1季預先生產。

大立光去年底宣布庫藏股，預計買回自家股票2,670張，以維護公司信用及股東權益。法人追問大立光為何實施庫藏股，林恩平無奈地說，「那天看到我們家的本益比是光學族群最低，但大立光應該（本益比）不是最低的，因此請公司買回來。」

大立光昨天股價收2,475元，下滑75元。至於接下來是否還有下一波庫藏股計畫？林恩平說，以後再說。

【看原文連結】

更多udn報導

超好認？韓女曝1特徵「100%台灣人」 網點頭

田徑Karina參戰！戀綜破尺度 她大膽索求3人行

台人更清楚？他指陸人說中文難懂 2關鍵影響

越界！與經紀人不當互動 偶像暫停活動被換角