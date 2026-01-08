大立光估1月2月逐月下滑！躋身神山CPO鏈 林恩平這樣說了

大立光董事長林恩平。陳俐妏攝



光學鏡頭大廠大立光去年每股純益159.46元，大賺近16個股本。法說會登場，神山台積電和大立光雙王法說雖不同期，但市場已傳出，大立光將攜台積電在共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件並已送樣台積電，新廠也為此規劃設立CPO產線，全力進行相關新業務。大立光董事長林恩平表示，光學鏡頭研發工作無所不包，只要跟光學領域相關都會研究。回到本業，1月會比12月下滑，2月也會再比1月下滑。

大立光董事長林恩平表示，今年1月比去年12月下滑，2月會比1月在下滑，今年首季產能利用率比較沒有那麼緊，拉貨動能變動有限，毛利率回升有限主要是存貨報廢，第四季有開模效率不好的機種也影響毛利率。

市場推估，第四季開模效率不佳的機種可能就是iPhone Air。

大立光去年營收611.48億元，年成長3%， 超越2019年607.45億元紀錄，改寫新高，去年第四季營收172.19億元，季減3%，年減5%，毛利率季回升0.5個百分點至47.75%。累計去年全年稅後純益212.82億元，年減18%，每股純益159.46元。

外資法人直球對決台積電在共同封裝光學（CPO）領域合作，林恩平說明，光學鏡頭研發工作無所不包，只要跟光學領域相關都會研究，但能否大量量產還是要研究，CPO用的光學鏡頭技術，林恩平對此低調不予回應。

在新事業部分，市場關注機器人和AI眼鏡部分，林恩平說，都要在動和出貨，但量能很小

