大立光估12月動能持平 玉晶光需求較去年旺盛

（中央社記者江明晏台北5日電）光學鏡頭雙雄11月營收出爐，大立光11月合併營收年減12%，預估12月營運維持與11月相當的動能；玉晶光11月營收年增11.64%，12月需求較去年旺盛，估2025年營收將優於去年。

蘋果iPhone新機挹注光學鏡頭大廠業績，光學鏡頭雙雄近年也逐步轉型，開發新領域光學鏡頭動能與商機。

大立光公布11月合併營收新台幣53.03億元，月減16%，年減12%；前11月累計合併營收555.1億元，年成長3%。

廣告 廣告

展望後續，大立光表示，12月營運和11月差不多。

觀察11月出貨鏡頭規格，大立光2000萬畫素以上的高階鏡頭占比約10%至20%，千萬等級鏡頭占比約50%至60%，800萬畫素等級占10%以內，其他產品占比約20%至30%。

玉晶光11月合併營收22.68億元，月增0.53%，年增11.64%；前11月累計合併營收223.56億元，年增率2.87%。

展望後續，玉晶光表示，12月需求仍較去年旺盛，但實際營收也是要看最後客戶拉貨狀況，預估2025年營收有機會較去年成長。（編輯：楊蘭軒）1141205