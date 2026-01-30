大立光再買自家股票239張 每股價格2389元

財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導輝達執行長黃仁勳今年來台，私人座駕悄悄升級，從過去的賓士S-Class，改搭千萬級豪旅邁巴赫GLS600，低調卻頂規，引發網路上熱烈討論。也有人笑稱，對幾分鐘就能賺一台車的黃仁勳來說，開邁巴赫算很節儉了。每回黃仁勳來台，還沒抵達，一排保鏢車，早早就停在機場等候，但網友很快注意到，今年黃仁勳的私人座駕，從過去搭的賓士Sclass，三級跳，換成這台。千萬起跳的頂級豪旅邁巴赫GLS600，光是鐵黑、絲綢金雙色車漆，職人手工上色，就要耗時一週。黃仁勳搭乘的邁巴赫GLS600，有標誌性鐵黑、絲綢金雙色車漆。（圖／民視新聞）汽車達人林韋翰：「它的起步價就是1100多萬開始，那看得到他還有額外選配的淺色內裝，等於說這樣堆疊起來，它大概會是1200萬，同樣預算有些比較年輕的實力買家，他可能會選擇Works，就是藍寶堅尼這個品牌，低調的這種成功人士，他會選擇麥巴赫的這個GLS的車型。」一年交車僅有個位數，還不是下訂馬上能開，之前知道周董周杰倫也有一台。以中控介面相似、車門同樣搭載柏林之音音響的賓士GLE比，新車在台售價400多萬，一掛上邁巴赫，身價馬上翻倍。1/28黃仁勳在中國深圳，也被拍到，搭乘邁巴赫S480，Ptt網友打趣說，以黃仁勳的身價，開邁巴赫算節儉了，因為他幾分鐘就可以賺1000萬，隨著身價年年飆漲，配備車也一年比一年高。邁巴赫GLS600起步價1100多萬。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳（01.21）：「我唯一的遺憾是在IPO時，我想買點好東西孝敬父母，所以我賣掉了輝達的股票，當時公司估值是3億美元，公司的估值是三億多美元，我買了一輛賓士S-Class給他們，這是世界上最貴的車。」曾賣股孝親，買了當時約值8萬美元的賓士S-Class送父母，沒想到隨著輝達股價一路狂飆，換算當年股票，現值約12億美元，被戲稱最貴的賓士。從孝親車、與妻子Lori訂婚時買ToyotaSupra，再到現役座駕，話題不輸AI教父本人。原文出處：黃仁勳私人座駕升級邁巴赫 網友笑稱：幾分鐘就賺一台車 更多民視新聞報導輝達設第二總部？黃仁勳給「一句話」 外界認充滿希望傳輝達考慮在北市蓋第二總部? 黃仁勳:蠻有可能許智傑拋「台灣台北101」叫陣踹共 蔣萬安：台北本來就在台灣

