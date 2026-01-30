大立光再買自家股票239張 每股價格2389元
[NOWnews今日新聞] 大立光（3008）啟動回購庫藏股計畫，今（30）日公告再買回自家股票239張，平均每股買回價格2,389.14元，此次買回股份總金額為新台幣5.71億元。
大立光表示，買回期間內累積已持有自己公司股票2,430張，大立光此次實施庫預計買回自家股票2,670張，以維護公司信用及股東權益，累計目前執行率已達91%。
買回期間內大立光累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數比率達1.82%。
大立光今日股價隨著大盤一同走低，盤中最低一度來到2370元，不過午盤過後有買單挹注，終場下跌15元或0.62%，收在今日相對高點2410元。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電最後一盤爆萬張賣單、收最低1775元 台股終場下跌472點
2024年董事酬金出爐！台積電位居第三 中信金以「這金額」奪冠
黃仁勳會見劉揚偉！讚鴻海為AI重要合作夥伴 透露計畫將擴大徵才
其他人也在看
全球瘋搶白銀！臺銀「銀龍100公克」條塊遭搶購一空
財經中心／張予柔報導近期黃金持續飆漲，引發全球貴金屬市場投機熱潮，其中白銀需求也被推升至前所未有的高度。據了解，全台最大貴金屬銷售行臺銀的白銀條塊已經被搶購一空，且由於條塊是向瑞士大廠訂購，短時間內難以補貨，引發市場與消費者高度關注。民視財經網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
賣房All In白銀！中國女5個月賺900萬衝熱搜
[NOWnews今日新聞]近期國際貴金屬市場超熱，國際黃金現貨價格創新高後今（30）日出現下殺，白銀價格也跟著大跌，不過長期來看，許多投行仍看好黃金白銀前景。中國一位女子自曝「賣房買銀」，靠著這波白銀...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳私人座駕升級邁巴赫! 網友笑稱:幾分鐘就賺一台車
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導輝達執行長黃仁勳今年來台，私人座駕悄悄升級，從過去的賓士S-Class，改搭千萬級豪旅邁巴赫GLS600，低調卻頂規，引發網路上熱烈討論。也有人笑稱，對幾分鐘就能賺一台車的黃仁勳來說，開邁巴赫算很節儉了。每回黃仁勳來台，還沒抵達，一排保鏢車，早早就停在機場等候，但網友很快注意到，今年黃仁勳的私人座駕，從過去搭的賓士Sclass，三級跳，換成這台。千萬起跳的頂級豪旅邁巴赫GLS600，光是鐵黑、絲綢金雙色車漆，職人手工上色，就要耗時一週。黃仁勳搭乘的邁巴赫GLS600，有標誌性鐵黑、絲綢金雙色車漆。（圖／民視新聞）汽車達人林韋翰：「它的起步價就是1100多萬開始，那看得到他還有額外選配的淺色內裝，等於說這樣堆疊起來，它大概會是1200萬，同樣預算有些比較年輕的實力買家，他可能會選擇Works，就是藍寶堅尼這個品牌，低調的這種成功人士，他會選擇麥巴赫的這個GLS的車型。」一年交車僅有個位數，還不是下訂馬上能開，之前知道周董周杰倫也有一台。以中控介面相似、車門同樣搭載柏林之音音響的賓士GLE比，新車在台售價400多萬，一掛上邁巴赫，身價馬上翻倍。1/28黃仁勳在中國深圳，也被拍到，搭乘邁巴赫S480，Ptt網友打趣說，以黃仁勳的身價，開邁巴赫算節儉了，因為他幾分鐘就可以賺1000萬，隨著身價年年飆漲，配備車也一年比一年高。邁巴赫GLS600起步價1100多萬。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳（01.21）：「我唯一的遺憾是在IPO時，我想買點好東西孝敬父母，所以我賣掉了輝達的股票，當時公司估值是3億美元，公司的估值是三億多美元，我買了一輛賓士S-Class給他們，這是世界上最貴的車。」曾賣股孝親，買了當時約值8萬美元的賓士S-Class送父母，沒想到隨著輝達股價一路狂飆，換算當年股票，現值約12億美元，被戲稱最貴的賓士。從孝親車、與妻子Lori訂婚時買ToyotaSupra，再到現役座駕，話題不輸AI教父本人。原文出處：黃仁勳私人座駕升級邁巴赫 網友笑稱：幾分鐘就賺一台車 更多民視新聞報導輝達設第二總部？黃仁勳給「一句話」 外界認充滿希望傳輝達考慮在北市蓋第二總部? 黃仁勳:蠻有可能許智傑拋「台灣台北101」叫陣踹共 蔣萬安：台北本來就在台灣民視財經網影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
防範自行車失竊 中捷多管齊下提升停車安全
台中捷運綠線運量持續成長，越來越多民眾選擇騎乘自行車至車站，轉乘捷運，中捷公司特別呼籲，請旅客務必將自行車妥善停放並確實上鎖，以確保個人財產安全。同時，車站人員也將加強巡檢，若發現未上鎖的自行車將張貼中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
外資連三天買超群創逾16萬張 竟然一天就快賣光
台股30日以32,063.75點收盤，下跌472.52點，三大法人全數站在賣方，外資賣超512.39億元，統計外資買賣超...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
黃捷、鄭孟洳力挺 護理師鄧巧佩拚鳳山初選
[NOWnews今日新聞]高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩，與民進黨高雄最年輕的市議員鄭孟洳一起，在澄清路與九如路口向市民拜票。這也是繼立委黃捷推薦後，另一位民進黨青年局副局長現身力挺，象徵民進黨青年世...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 發表留言
主計總處：台灣去年GDP成長率 概估8.63％
[NOWnews今日新聞]行政院主計總處今（30）日公布，2025年第4季經濟成長率（GDP）為12.68％，創38年單季來新高；2025年經濟成長率概估為8.63％，較預測數7.37％，增加1.26...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
驚人尺寸竟成法庭攻防！網紅辣妻形容球星前夫「3罐可樂」 挨告侵犯隱私
美國知名網紅海莉貝莉（Haley Baylee）最近深陷法律糾紛，主因竟與她在直播中大談前夫、前 NFL 球星卡利爾（Matt Kalil）的「生理特徵」有關。卡利爾不滿前妻將兩人隱私當作博取流量的素材，正式向法院提起訴訟，要求賠償 7.5 萬美元（約新台幣 240 萬元），這起涉及名人隱私與言論自由的官司，引發北美社群高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
焦點股》仁寶：由綠翻紅 帶量逆風上漲
仁寶（2324）受惠於AI業務基期較低，管理層預估今年可望出現爆發性成長，帶動今日盤中股價由綠翻紅、逆風上漲。截至上午11時18分，仁寶觸及盤中高點32.15元，漲幅1.1%，與盤中低點31.1元對比，振幅3.3%，成交量逾1.9萬張。仁寶近年加速推動內部轉型與體質調整，並積極布局AI相關硬體產品與自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
金研院「亞資新星校園日」今登場 培植金融「星」勢力
金融研訓院與各大學攜手合作培養資產管理人才，今日舉辦「亞資新星校園日」，上午邀請已完成八大專業主題培訓的大專院校學子，由各校嚴選出一支菁英代表隊參與策略提案競賽；下午則接續舉辦「金融人才媒合交流會」，藉此完整建構從校園銜接至產業的人才孵化鏈。品觀點 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台灣大間接投資派拉蒙天舞公司9千萬美元 預計展開深度策略合作
台灣大哥大進軍全球影視市場的行動，又有了重大進展！向經濟部投審會申請投資英屬維京群島 PACM CPT MEDIA LIMITED，已於前（28）日獲准，將投資9000 萬美元，並透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司(Paramount Skydance Corporation)，從事全球影視製作與發行業務。品觀點 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電收最低1775元 台股終場下跌472點
[NOWnews今日新聞]台北股市今（30）日再度拉回，開盤上漲19.25點、來到32555.52點，但也只是曇花一現，隨後跳水翻黑，盤中最低一度來到32004.96點，失守10日線，終場下跌472....今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發表留言
權值股遭瘋砍 台股今天為何跌？ 專家樂觀：續抱即可
受到微軟因投資人對AI疑慮再起，股價暴跌近10%、丙種資金退場、封關前獲利了結等賣壓利空訊息下，台股今（30）日開高走低，下挫472點，終場收在32063點，回測十日線。而台股本週仍上漲逾100點，一月累積上漲3100點，漲幅約10%。針對今日盤勢，財經專家直雲分享了他的看法，雖然近期利空消息多導致股價震盪，但台股火種仍在，因此投資人不用驚慌，持股續抱即可。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
大立光 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
公開資訊觀測站重大訊息公告(3008)大立光-公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/302.本次買回股份數量(股):239,0003.本次買回股份總金額(元):571,004,8964.本次平均每股買回價格(元):2,389.145.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,430,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.827.其他應敘明事項:無延伸閱讀：大立光買回庫藏股239張、均價2,389.14元群益金鼎證券認購(售)權證終止上市彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《光電股》大立光買回庫藏股20.8萬股 每股均價2413.96元
【時報-台北電】大立光(3008)公告本次買回庫藏股20.8萬股，平均每股買回價格為2413.96元，買回股份總金額5億210萬2840元，累積已持有股數為219.1萬股，占公司已發行股份總數比率為1.64%。(編輯：林家祺)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股本週創新高後拉回 距農曆年封關僅剩8交易日
美國可能對伊朗採取行動，加上進入美股科技股財報季，微軟財報引發市場對AI未來疑慮再起，台北股市在本週(28日)創下收盤新高32,803點後，今天(30日)收週線，指數終場下跌472點，收32,063點，跌幅1.45%，週線僅上漲百點。國內投顧指出，距離農曆年封關日只剩8個交易日，因擔憂春節期間變數，加上美國科技股財報好壞參半，市場醞釀獲利回吐賣壓。 台北股市本週不斷刷新紀錄，不僅28日創下收盤新高32,803點，29日盤中續刷新高，來到32,996點，但隨即引發獲利了結賣壓與搶買換手，加上市場當沖量來到史上最大買賣量新台幣7,979億，推升集中市場創下9,596億史上最大量，合計櫃買市場成交量來到1.2兆，同寫歷史新高。 由於美國可能對伊朗採取軍事行動，引發地緣政治風險緊張，加上農曆春節將近，距離台股封關日只剩8個交易日，台股在高檔中也見到市場警戒情緒升溫。30日盤中一度下殺530點、來到32,004點，終場守住32,000點大關，收32,063點，下跌472點，跌幅達1.45%。 台新投顧副總黃文清指出，從今年元月台股開紅盤至今，乖離率已達12%，是過往比較少看到的情況，因此也醞釀市中央廣播電台 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台股下跌472點 三大法人賣超636億
台股今天跌472.52點，收在32063.75點，成交值新台幣9071.11億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超636.84億元。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【肥貓現形】宏達電又第一！但董事薪水「1人減8萬元」 23家虧損公司也減薪
證交所今（30日）公布2024年度上市公司董監酬金實際支領情形。統計顯示，儘管去年仍有超過百家上市公司虧損，但仍有15家以上公司的董事平均酬金（不含兼任員工薪資）突破百萬元。其中，宏達電（2498）再度位居榜首，不過平均每位董事薪酬較去年減少8萬元，呈現微幅下調趨勢。除了宏達電，還有23家上市公司也出現董事薪酬減少的情況。Yahoo股市 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
電競筆電反映原廠成本醞釀漲價15% 全國電看今年轉趨謹慎保守
全國電子 (6281-TW) 董事長林政勳針對今年市況抱持謹慎保守態度，並指出家電與資通訊產品正承受漲價壓力。受記憶體與零組件成本攀升影響，原廠已陸續釋出調漲訊號，其中電競筆電漲幅預期從一成五起跳。此外，銅鐵等原物料成本上揚鉅亨網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言