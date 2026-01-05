大立光去年營收年增3% 估1月動能下滑

（中央社記者江明晏台北5日電）光學鏡頭廠大立光公告，2025年12月合併營收新台幣56.17億元，月增6%，與2024年同期持平；累計2025年合併營收611.48億元，較2024年成長3%。大立光預估，今年1月營收動能下滑。

大立光今天公告自結2025年12月合併營收56.17億元，較11月營收成長6%，較2024年同期持平；2025年第4季合併營收172.19億元，較2025年第3季衰退3%，較2024年同期衰退5%；累計2025年合併營收611.48億元，較2024年成長3%。

進入首季淡季，大立光表示，今年1月營收動能預估下滑。

觀察12月出貨鏡頭規格，大立光2000萬畫素以上的高階鏡頭占比約20%至30%，千萬等級鏡頭占比約60%至70%，800萬畫素等級占10%以內，其他產品占比約10%以內。

市場也關注大立光8日將召開的法人說明會，預計公布去年第4季與全年財報，並釋出2026年營運展望。業界關注，近期記憶體缺貨與漲價效應是否影響智慧型手機出貨動能，進而牽動高階光學鏡頭需求。（編輯：楊蘭軒）1150105